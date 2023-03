"Si tratta di un gruppo di mercenari criminali, così vanno oggettivamente chiamati, il cui ruolo e scopo è proteggere regimi vacillanti e golpisti". Così ha risposto il presidente francese Emmanuel Macron quando gli è stato chiesto del battaglione Wagner, in una conferenza stampa nello scorso mese di febbraio.

"Il signor Prigozhin, che è a capo di questo gruppo è, a mio parere, un criminale di guerra", ha aggiunto Merrick Garland, procuratore generale degli Stati Uniti, parlando alla commissione giustizia del Senato il 1 marzo. "E forse è inopportuno che io lo dica come giudice prima di avere tutte le prove, ma credo che a questo punto abbiamo elementi più che sufficienti per poter esprimere questa opinione".

Ma cos'è veramente il gruppo Wagner, chi c'è dietro e qual è il suo rapporto con il Cremlino? Euronews lo ha chiesto a Samuel Ramani, Associate Fellow del Royal United Services Institute (RUSI).

Oltre l'80% dei suoi membri sono detenuti

Fondato in Russia nel 2013, il gruppo Wagner è apparentemente una società militare privata, "ma in realtà è un'estensione de facto degli organi e degli apparati di sicurezza russi, in particolare della principale direzione dell'intelligence", afferma Ramani.

Più dell'80% dei suoi membri è stato reclutato nelle carceri, il resto è costituito da mercenari. Gli esperti delle Nazioni Unite denunciano l'uso di tattiche di pressione da parte dei reclutatori. "Il centro di addestramento è molto vicino alla base del GRU (il servizio segreto militare russo)", sottolinea Samuel Ramani. "Il che è molto interessante, perché evidenzia i possibili legami tra i servizi segreti russi e il Gruppo Wagner".

"Un'estensione di fatto degli organi e degli apparati di sicurezza russi"

I soldati Wagner sono dispiegati in diverse regioni e Paesi dove sono in gioco gli interessi della Russia. "A partire dal Donbass, poi in Siria e in Libia", elenca Ramani, "e in molte zone di conflitto dell'Africa sub-sahariana, come il Mozambico, il Mali e la Repubblica Africana".

La prima volta che l'esistenza del gruppo è emersa è stato in Crimea. Gli Stati Uniti stimano che il gruppo Wagner abbia circa 50mila membri che combattono in Ucraina. "Ma le pesanti perdite a Bahkmut, così come la scarsità di reclutamento di prigionieri ne hanno probabilmente diminuito il numero", ritiene Ramani.

Dopo anni di smentite, Yevgeny Prigozhin ha ammesso di essere dietro al gruppo e sembra partecipare attivamente alla pubblicazione di video dei combattimenti in Ucraina.

Il leader del gruppo Wagner: dalla prigione al Cremlino

Prigozhin è un oligarca di San Pietroburgo con una storia di successo insolita. Negli anni Ottanta è stato rinchiuso in una prigione sovietica dopo essere stato arrestato per rapina a mano armata. Negli anni Novanta era responsabile del servizio di catering del Cremlino. Come sia finito lì è un altro improbabile colpo di scena.

Una volta uscito di prigione, ha iniziato a lavorare con il patrigno come venditore ambulante di hot dog, attività che ha trasformato in un servizio di catering e in un ristorante di San Pietroburgo, chiamato New Island, che ha iniziato a essere frequentato dalle élite della città, tra cui Putin, allora braccio destro del sindaco della città.

Oggi, l'uomo - conosciuto come "il cuoco di Putin" - possiede aziende nel settore audiovisivo, minerario, di consulenza e militare. Un'ascesa fulminea. Ramani afferma che il potere è "inestricabilmente legato alla sua lunga relazione con Vladimir Putin". Prigozhin controlla attività minerarie in Africa piuttosto redditizie - oro e diamanti - ma non controlla il tipo di imprese statali formalmente riconosciute che la maggior parte degli altri oligarchi possiede".

Nemici negli alti circoli militari

Ma non tutto va liscio per Prigozhin. Ha dei rivali tra i vertici militari russi, come Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore delle forze armate russe e architetto della guerra in Ucraina. "A Prigozhin piace affermare di gestire in modo molto efficace un esercito nell'esercito. Ha jet, ha difese missilistiche, ha munizioni e vari tipi di artiglieria", osserva Ramani. "Ma, in realtà, è sempre più dipendente dalle forniture esterne. Quindi non credo che Prigozhin abbia un ruolo importante in termini di strategia di prima linea nel processo decisionale al di fuori del contesto di Donetsk".

C'è poi la questione dei finanziamenti. Il Pentagono ritiene che Prigozhin spenda 100 milioni di dollari (circa 90 milioni di euro) al mese per mantenere la forza mercenaria.

Un segreto aperto in Russia

Fino all'anno scorso, la maggior parte della società russa aveva sentito parlare molto poco del gruppo Wagner. Ramani spiega che ciò è dovuto in parte alla censura dei media del Paese. Ma la situazione sta cambiando: "Penso che tra i sostenitori convinti della guerra, il loro punto di vista sia che un'organizzazione patriottica e qualsiasi crociata contro gli oligarchi siano viste abbastanza favorevolmente, perché gli oligarchi sono molto impopolari nella stragrande maggioranza della popolazione", osserva Ramani.

I soldati della Wagner sono stati accusati di crimini di guerra, come torture o stupri, nelle aree in cui sono stati impiegati. "Ma coloro che scelgono di vivere in Russia e di rimanere nel Paese in modo permanente avranno probabilmente difficoltà ad essere perseguiti personalmente, perché la Russia non riconosce la Corte penale internazionale (Cpi) - conclude Ramani - e normalmente non consente di estradare i propri cittadini a organismi internazionali o a tribunali occidentali".

Anche se Putin non appoggia ufficialmente il gruppo Wagner, la Duma (la camera bassa del Parlamento) ha recentemente approvato una legge che punisce fino a 15 anni di carcere chiunque venga sorpreso a "screditare" i gruppi di volontari che combattono in Ucraina.