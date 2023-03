Nuova tappa nell'escalation bellica e nucleare ai confini dell'Unione europea. "Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia", dichiara il presidente russo Vladimir Putin nel botta e risposta a distanza dopo l'annuncio del Regno Unito sulla consegna di munizioni all'uranio impoverito a Kiev.

Una decisione che non ha lasciato indifferente Mosca. Sempre secondo il Cremlino, "la scelta occidentale di fornire armi all'Ucraina prolungherà il conflitto".

La scelta occidentale di fornire armi all'Ucraina prolungherà il conflitto. Vladimir Putin Presidente russo

Il presidente russo dice che non si tratta di una scelta insolita, precisa anzi che non saranno trasferite le armi nucleari in dotazione a Mosca, ma che "le metteremo lì per addestrare i "militari" bielorussi, "come hanno fatto gli Stati Uniti in Europa". Dieci aerei sono pronti a utilizzare questo tipo di arma", ha continuato, e "dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi".

A Minsk sarebbe anche già stato consegnato il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare testate nucleari. Putin ha anche annunciato che la Russia produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno, per rispondere alla controffensiva che si prepara a Kiev.

Continua la battaglia per Bakhmut

Sul campo, nel frattempo, continuano gli scontri, soprattutto nella regione contesa di Donestk e nei dintorni di Bakhmut, caduta in mani russe alcune settimane fa.

La città resta l'epicentro del conflitto e le truppe ucraine continuano a sferrare attacchi per tentare di recuperarne il controllo.