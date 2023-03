L'Ucraina è "ben posizionata" per lanciare controffensive in settori critici dell'attuale linea del fronte, afferma l'Istituto per gli studi sulla guerra.

Secondo il gruppo ameircano le offensive russe in corso lungo la linea Svatove-Kreminna, intorno a Bakhmut e lungo le linee del fronte Avdiivka-Donetsk City e Vuhledar non sono riuscite a ottenere ulteriori guadagni tattici nel 2023.

L'Istituto ha inoltre affermato che sia altamente improbalibe che la Russia riesca ad ottenere risultati migliori questo anno aggiungendo altri soldati ai già 300 mila presenti sul territorio.

Il ritmo delle operazioni offensive russe è rallentato nelle ultime settimane, suggerendo che l'offensiva russa di primavera nel Donbas potrebbe essere vicina al culmine.