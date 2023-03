Berlino, verso la neutralità climatica nel 2030?

Domenica di voto a Berlino, dove gli elettori sono chiamati a esprimersi su un referendum che deciderà se la città debba diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2030, ovvero 15 anni prima di quanto previsto e rispetto al resto del Paese, che dovrà raggiungere lo stesso obbiettivo nel 2045.

Se vincesse il sì, la capitale tedesca avrebbe solo sette anni per raggiungere questo ambizioso traguardo, considerato da molti come un'obbiettivo molto difficile e costoso.

Secondo i sondaggi il sì sarebbe in leggero vantaggio, ma l'ostacolo più grande sarà raggiungere il quorum del 25%, in un giorno in cui non si terranno altre elezioni.