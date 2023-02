Stoltenberg lascerà la Nato a settembre

Il mandato del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg non sarà rinnovato nuovamente. A renderlo noto un portavoce de dell'organizzazione del nord-atlantica, che ha smentito le notizie riportate da alcuni media internazionali.

In carica dal 2014, Stoltenberg ha beneficiato dell'estensione del suo mandato a capo della Nato per tre volte, l'ultima a marzo 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il portavoce ha esplicitamente annunciato che l'ex due volte capo del governo norvegese (e leader del partito laburista), "non intende chiedere un ulteriore rinnovo".

Sotto il suo segretariato l'alleanza ha attraversato le sfide dell'invasione della Crimea da parte della Russia (avvenuta solo qualche mese prima della nomina di Stoltenberg), l'approccio critico dell'ex presidente americano Donald Trump rispetto alla stessa Nato e l'aggressione dell'Ucraina da parte di Mosca. Lascerà la carica il prossimo 30 settembre 2023.