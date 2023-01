Nato: passaggio di consegne fra Paesi Bassi e Germania

A suo modo una rivoluzione. La Germania ha preso il comando della flotta a schieramento rapido della NATO rilevandolo dai Paesi Bassi. Il comandante olandese Jeanette Morang ha consegnato la bandiera dell'alleanza all'ammiraglio tedesco Thorsten Marx durante la cerimonia di consegna a Den Helder.

Lo Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) è una delle quattro forze di reazione immediata marittima navale permanente. Lo scopo della forza marittima è fornire alla NATO una capacità di risposta operativa rapida.

Così Jeanette Morang, comandante olandese del NATO Maritime Group 1: "Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, la forza è stata attivata come task force congiunta ad altissima prontezza. Quindi ora sono dispiegati e il loro compito è dissuadere la Russia, per assicurare agli alleati, la coesione della NATO, ma anche le capacità di combattimento della guerra marittima della NATO. Nei momenti di bisogno questa forza sarà lì per difendere gli alleati".

L'impegno sempre maggiore della Germania in campo internazionale con i propri soldati è una completa inversione di tendenza rispetto al secondo dopoguerra mondiale quando Berlino aveva rifiutato d'intervenire fuori dai propri confini nazionali.