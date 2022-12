Alternative vegan: meglio il "voie gras" che ingozzare le oche

Cambia una consonante e diventa 'voie gras'. In realtà c'è molto altro di diverso nel prodotto che si ritaglia spazi nel mercato gourmet.

Intanto, nessun'oca o anatra è stata fatta brutalmente fatta ingrassare con un'alimentazione forzata per realizzare l'alternativa vegetale al foie gras.

A base di verdure miste, sale marino e olio di tartufo: ecco una delle possibili ricette per la preparazione del prodotto, che sta sperimentando negli ultimi tempi diversi altri ingredienti.

"Abbiamo iniziato nel 2017 a proporre alternative vegetali al foie gras con una sola etichetta e oggi, nel 2022, ne abbiamo otto" dice Astrid Castaignon, responsabile acquisti e offerta di Naturalia.

E anche i cultori più esigenti del controverso fegato grasso si convertono, come nel caso di Fabien Borgel, chef del ristorante 42 degrés, a Parigi: "La gente non vuole più mangiare carne e tanto meno foie gras, per il modo in cui è prodotto, così abbiamo provato questa ricetta. Il sapore non è esattamente lo stesso, ma le spezie ci sono. È buono".

Un modo per non rinunciare al gusto con un prodotto certo diverso, ma più etico.

Il foie gras è uno dei prodotti più controversi se si fa riferimento al benessere animale. Per ragioni etiche, dunque, in molti hanno deciso di eliminarlo dalle proprie scelte alimentari, soprattutto al di fuori della Francia.

Diversi Paesi, come ad esempio la Svizzera e Malta, hanno proibito la produzione di foie gras.

Sul fronte anglosassone, lo stato di New York lo ha messo al bando, così come è accaduto nel Regno Unito dove re Carlo III ha disposto la sua soppressione dai menu della Casa Reale.