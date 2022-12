La grande festa di milioni di tifosi organizzata a Buenos Aires per i calciatori argentini vincitori dei Mondiali in Qatar si è trasformata in un vero e proprio caos. In tutta la zona attorno all’Obelisco si sono registrati Tafferrugli, scontri con la polizia, vetrine dei negozi sfondate, saccheggi.

Le autorità argentine parlano di una trentina di feriti. Alcuni di loro sono stati trasportati in ospedale con traumi multipli per lo più dovuti anche a cadute da semafori o ponti. Una decina i supporter arrestati. All’arrivo dell’autobus scoperto con Messi e compagni nel centro della metropoli la folla è impazzita. Alcuni hanno preso d’assalto il bus cercando di entrare nel bus dei loro eroi-campioni.

Il più spettacolare di incidente ha coinvolto due tifosi, seduti con le gambe sul parapetto di un ponte che attraversa l'autostrada Ricchieri: i due hanno cercato di saltare all'interno dell'autobus della nazionale. Se uno dei due è riuscito nell'impresa, l'altro ha sbattuto violentemente contro la parte posteriore dell'automezzo, finendo sull'asfalto e soccorso dai presenti.

Si stima che nelle città di tutta l’Argentina, in un martedì prenatalizio, giorno trasformato in festivo dal Governo, si siano riversate in piazza oltre 5 milioni di persone. A Buenos Aires la festa è stata sospesa nella capitale nel tardo pomeriggio per l'impossibilità dell'autobus di procedere fra la gente in condizioni di sufficiente sicurezza.