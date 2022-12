Argentina dimentica la crisi e abbraccia l'albiceleste

Una marea bianco celeste ha vcelebrato a Buenos aires i giocatori di ritorno dai mondiali in Qatar con la coppa del mondo e la terza stella per la nazionale di calcio.

Un intero paese è sceso in strada per scortare la "Carovana della Gloria", il pullman che trasportava i calciatori.

Tragedia sfiorata per l'albiceleste

Centinaia di migliaia, milioni di persone si sono radunate su strade, autostrade e viali per guardare Messi, Di María, De Paul, Dibu Martínez... e tanti altri giocatori i cui nomi sono stati incisi nel libro sacro di un paese dove il calcio è una religione...

La stampa locale è unanime: non c'è mai stata così tanta gente per le strade di Buenos Aires. La città era un alveare di caos, con una folla euforica che si è sottoposta a ore di attesa e caldo. Il governo ha dichiarato la giornata un giorno festivo e gli argentini, che stanno attraversando una gravissima crisi economica e sociale, hanno messo da parte ogni preoccupazione per adagiarsi, per qualche giorno, in una nuvola di felicità