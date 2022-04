Un anniversario sotto la pioggia.

Per il 36° anniversario dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl - allora Unione Sovietica, oggi Ucraina - Rafael Mariano Grossi (61 anni), Direttore Generale argentino dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) si è recato in visita alla centrale, tornata drammaticamente alla ribalta dopo che a febbraio vi sono entrate le truppe russe dirette verso Kiev.

"La situazione era anormale e molto pericolosa"

"Non so se siamo stati molto vicini al disastro, ma la situazione era assolutamente anormale e molto, molto pericolosa. Una serie di eventi ha compromesso il normale funzionamento di qualsiasi impianto nucleare. Ora il livello di radioattività è normale. Ma la situazione non è ancora stabile. dobbiamo restare in allerta", ha dichiarato Grossi.

Rafael Mariano Grossi intervistato sotto la pioggia a Chernobyl. Screengrab by AP video

"C'è molto lavoro da fare"

Secondo Grossi, i livelli di radioattività erano saliti a causa dei movimenti di equipaggimenti pesanti delle forze russe.

"C'è molto lavoro da fare, dopo l'occupazione di questo impianto. Abbiamo lavorato con il regolatore ucraino. Dobbiamo valutare la situazione. Dobbiamo fare alcuni lavori di riparazione, in modo da poter ripristinare la connettività che abbiamo con Vienna", ha detto Grossi, mentre il personale dell'AIEA portava dosimetri e attrezzature per il monitoraggio delle radiazioni nell'impianto ex sovietico.

Proprio il 24 febbraio, il giorno dell'inizio della guerra, veicoli militari russi sono entrati nella centrale nucleare di Chernobyl, abbandonandola soltanto a fine marzo, quando la Russia ha deciso di concentrare i suoi sforzi militari nell'Ucraina orientale.

Le forze russe continuano a detenere una centrale nucleare funzionante nel sud dell'Ucraina, l'impianto di Zaporizhzhia, dove all'inizio di marzo ci sono stati combattimenti nelle vicinanze, che hanno danneggiato l'impianto di formazione della centrale.

36 anni fa

Il 26 aprile 1986, l'incidente avvenuto nel reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, provocò almeno 30 morti, a cui seguirono migliaia di vittime negli anni a seguire, a causa delle malattie legate alle radiazioni.