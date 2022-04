Viktor Orbán ha ormai conquistato il quarto mandato consecutivo, conquistando infine - con 133 seggi - anche la maggioranza dei due terzi della camera necessaria a cambiare la costituzione .

Con il 95,26% dei voti scrutinati, la coalizione ultraconservatrice di Orbán ne ha ottenuto il 53%.

La cordata d'opposizione, dal canto suo, avrebbe il 35% , mentre il Movimento per la Patria, sigla d'estrema destra che ha raccolto parecchi elettori scontenti da Jobbik, sarebbe entrata in parlamento con un 6,34%.

Con questi dati, 135 seggi andrebbero alla coalizione di Orbán (Fidesz-KDNP); 56 alla compagine sotto la quale si sono riuniti 6 partiti d'opposizione, 7 all'estrema destra e un seggio al partito di autogoverno nazionale dei tedeschi in Ungheria, una piccola formazione che rappresenta la comunità tedesca del paese.

Vittoria "lunare"

Rivendicando la vittoria davanti ai suoi elettori, il premier ultraconservatore non ha lesinato stoccate verso la Commissione europea, con cui si trova ormai in aperto contrasto per via di politiche ritenute lesive delle minoranze e dello stato di diritto.

"E' una vittoria così grande che si può vederla dalla luna - ha detto - e di certo riusciranno a vederla da Bruxelles".

Orbán ha anche dichiarato che questa tornata sarà ricordata perché la maggioranza ha dovuto affrontare il più grande "vento contrario" di sempre: tra i suoi oppositori, il Premier ha elencato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Come è possibile che abbiamo vinto più di sempre, proprio quando tutti erano uniti contro di noi?", ha domandato retoricamente, con una stoccata ai sei partiti di opposizione che si sono uniti sotto un unico leader nella speranza di ottenere abbastanza voti per spodestare il premier, saldo al potere da oltre un decennio.

Il fattore guerra

Favorito alle urne e in carica da ben 12 anni, Orbán si è trovato in una posizione molto delicata con l'invasione russa dell'Ucraina: mentre i suoi detrattori, infatti, lo accusavano di essere più vicino al Cremlino che a Bruxelles, il Premier in carica è stato tra i più restii ad aderire alle sanzioni internazionali verso il governo di Vladimir Putin.

Negli ultimi 12 anni, in effetti, la politica e le alleanze di Orban sono cambiate parecchio: mentre crescevano i contrasti con Bruxelles, il Premier ha stabilito forti legami con autocrati come Putin o il presidente cinese Xi Jinping.

Ma la guerra, in realtà, come alcuni analisti avevano del resto ipotizzato, ha finito rafforzare il sostegno di Fidesz, compattando l'elettorato verso il candidato uscente, come spesso capita in questo genere di situazioni.

L'opposizione allargata che non ha funzionato

Orbàn si è trovato di fronte a una coalizione di partiti appartenenti a uno spettro politico molto ampio che, per tentare di scalzarlo, sono stati costretti a presentare una candidatura comune: il mutato sistema elettorale ha portato ad un'unione di strani compagni di letto, con sigle di centrodestra come Jobbik unite ai Verdi o ai liberali in un'unica lista.

In realtà, però, la strategia del "fronte di sfondamento" non ha funzionato, finendo anzi, per certi versi, per indebolire i consensi dei singoli partiti: è quanto accaduto, ad esempio, con gli elettori delusi da Jobbik - ex formazione di estrema destra ormai assestata su posizioni molto più concilianti - che si sono rivolti a una formazioni assai più radicale, quella del "Movimento per la Patria (MiHazánk), l'unico peraltro a dar voce a posizioni no-vax.

Ma per l'opposizione, l'elezione non è un fallimento totale, e potrebbe essere l'inizio di un processo costruttivo.

Ma per il momento il leader Peter Marki Zay - finito alla guida dell'ampia compagine dopo la vittoria delle primarie - ha espresso amarezza, dichiarando che non è stata "l'onestà e l'onore, ma la propaganda" a consegnare questa ennesima tornata a Fidesz.

Quarantanovenne, padre di sette figli, portatore di istanze cristiane e conservatrici, Marki-Zay si era rivelato una sorpresa alle amministrative del 2018, quando - in corsa come indipendente per la poltrona di sindaco - sbaragliò Fidesz in una delle sue roccaforti, la cittadina di Hódmezővásárhely.

Doppia disfatta?

Gli oppositori del governo ultraconservatore di Orban potrebbero incassare, peraltro una doppia disfatta.

A sfaldarsi potrebbero essere state anche le speranze relative all'abrogazione della legge che limita i corsi di educazione sessuale nelle scuole, oltre a vietare gli interventi di riassegnazione di genere per i minori e la "promozione" dell'omosessualità in tv ed altre piattaforme multimediali.

Al momento, tutti e e quattro i quesiti sottoposti a referendum hanno incassato un deciso no, confermando il consenso generale alla linea intrapresa da Fidesz.

Ma a mezzanotte passata, la partecipazione ai quesiti referendari è ancora insufficiente a raggiungere in quorum, un dato che che si spiega con l'alta percentuale di astenuti

