L'autostrada Mosca-Kharkiv è praticamente deserta.

Alla Lavrova ha 56 anni ed è la proprietaria di una caffetteria sull'ultimo tratto russo dell'autostrada, a circa 13 km dal confine ucraino, all'altezza di Oktyabrsky, nel sud-ovest della Russia.

Guarda fuori dalla vetrina, ma i clienti di passaggio sono sempre meno. La vicenda Russia-Ucraina ha ripercussioni ormai nella vita di tutti i giorni.

Vista dall'interno della caffetteria. Screengrab by AFP video

Una vita di frontiera

"Ora mio fratello e mia sorella, che vivono nella parte ucraina della frontiera, non possono nemmeno venire qui a trovarmi, neppure andare sulla tomba dei nostri genitori, perché c'è questa situazione cosi tesa tra Russia e Ucraina... E semplicemente non possono entrare".

Alla Lavrova dietro il bancone della sua caffetteria. Screenshot

Molti residenti di questa piccola città, Oktyabrsky, hanno dovuto adattarsi per rimanere in contatto con i propri cari fin dal 2014, dopo un'insurrezione dei separatisti sostenuti dalla Russia nell'Ucraina orientale.

"Mi dispiace che la Russia e l'Ucraina siano finite in questa crisi, con il rischio di una guerra", aggiunge Alla Lavrova, lanciando uno sguardo di disapprovazione alle orme infangate che i suoi pochi clienti hanno lasciato sul pavimento.

"Tra noi gente comune i rapporti sono buoni e umani. Ma nelle alte sfere, a quanto pare, è diverso".

"Sopravviveremo anche a questo!

Fino a pochi mesi fa, attraversare il confine ucraino per lavorare, fare acquisti e visitare la famiglia e poi tornare in Russia era relativamente facile, anche in epoca-Covid, ma adesso è tutto diventato complicato, quasi impossibile.

Vladimir, 70 anni, elettricista in pensione, ha una sorella che vive a Lugansk, in Ucraina.

"Siamo preoccupati per lei. Le abbiamo detto: "Vieni da noi, che la situazione lì è pericolosa!". Ma lei non vuole, dice: "Ce la faremo! Siamo sopravvissuti al 1941, sopravviveremo anche a questo".

"Sono preoccupato per mia sorella che vive in Ucraina". Screenshot

La neve di Belgorod, città a 40 km dal confine con l'Ucraina, pare attutire la tensione palpabile che c'è nell'aria.

Ma sembra davvero soltanto una situazione di calma apparente.