Jalalabad: afghani in piazza per difendere la bandiera. Talebani sparano, 2 morti

Sfilano a Jalalabad in difesa della bandiera. Gli afghani sono scesi in piazza contro la decisione dei talebani di ammainare la bandiera del Paese dagli edifici pubblici. Molti stanno protestando sui social, e a Jalalabad, nell'est, la gente è scesa in piazza alla vigilia del giorno dell'indipendenza dell'Afghanistan che si festeggia il 19 agosto. Su Twitter c'è chi parla di spari dei talebani e di due morti.

Verso il ritorno di Khalifa Sirajuddin Haqqani

Dopo il ritorno di Mullah Baradar, è stato annunciato il rientro in Afghanistan di un altro leader talebano, Khalifa Sirajuddin Haqqani, considerato dall'Fbi come un ricercato "most wanted".

Mentre secondo Al Jazeera, Ashraf Ghani si troverebbe ad Abu Dhabi.

Nel terzo giorno di occupazione talebana, Kabul ritorna a vivere, ma con cautela. I negozi riaprono e la gente ricomincia ad uscire timidamente per strada, poche le donne in giro.

Nessuna vendetta per chi ha collaborato con gli occidentali e richiesta di perdono per chi è stato ucciso dai talebani in questi anni di guerra. Rassicurare e riunire gli afghani. Questo in sintesi è quello che ha cercato di fare il portavoce dei talebani nella sua prima conferenza stampa di martedì. Ha promesso il rispetto dei diritti delle donne nell'ambito della sharia (la legge islamica, ndr), ma non ha fornito dettagli, ha detto di aspettare la formazione del governo. D'altronde sharia vuol dire tutto e niente. Spesso in passato è stato utilizzata per sopprimere i diritti.

"Vogliamo un governo inclusivo, che comprenda i diversi punti di vista. Non vogliamo più la guerra. Vogliamo la pace in Afghanistan, per questo è già iniziato il dialogo" dice il portavoce Zabihullah Mujahid.

Ma ai proclami di pace ci credono poco gli afghani che hanno vissuto il regime talebano. E chi viene dalle province, da dove arrivano i racconti dei rapimenti delle ragazze e della giustizia sommaria.

"Si tratta di abusi - dice il portavoce - Abbiamo dato istruzioni su come comportarsi".

Intanto la comunità internazionale sta a guardare. Con Russia, Cina e Turchia che si sono già sbilanciate a favore dei talebani. Ma persino il capo della diplomazia europea Borrell ha detto che non si può non parlare con i talebani, dato che hanno vinto la guerra.

Intanto all'aeroporto di Kabul continuano le evacuazioni degli occidentali e dei collaboratori afghani, anche se alcuni lamentano di non riuscire ad entrare nell'aeroporto, ormai presidiato dai talebani.