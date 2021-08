Per le strade di Kabul la gente ha paura. I talebani tornati al potere in Afghanistan, dopo vent’anni di conflitto, ora vogliono rassicurare il popolo e la comunità internazionale sull'intenzione di pacificare il Paese.

Il gruppo fondamentalista, tramite Enamullah Samangani, membro della commissione Cultura degli insorti, ha annunciato un’amnistia generale per tutti i funzionari delle vecchie autorità afghane, anche per gli oppositori che negli ultimi tempi hanno collaborato con gli stranieri. Se tutti accetteranno le regole del nuovo regime ne trarranno beneficio, ha sottolineato Samangani, invitando poi anche le donne ad entrare al governo ma secondo le regole della Sharia, le legge islamica.

Parole che sembrano voler indicare una svolta moderata da parte dei talebani ma che preoccupano il popolo afghano, istituzioni e governi di mezzo mondo. Secondo alcuni testimoni i ribelli al potere stanno setacciando casa per casa tutti le persone filo-occidentali proprio mentre Samangani rilancia sulla nuova linea.

“L’Emirato Islamico dell'Afghanistan non vuole che le donne continuino a essere vittime. Nel quadro della legge islamica e nel rispetto dei valori nazionali e afghani, siamo pronti a preparare le condizioni per il ritorno delle donne agli studi, al lavoro e a tutte le attività quotidiane.”

Uno dei leader dei combattenti islamici Amir Khan Muttaqi è a Kabul per negoziare la formazione del nuovo governo con altri esponenti politici - tra cui l'ex capo del consiglio per la riconciliazione nazionale Abdullah Abdullah e l'ex presidente Hamid Karzai.

Per alcuni è solo una mossa strategica. Alcune fonti a Kabul riferiscono che i combattenti islamici hanno già stilato liste di afghani che hanno cooperato con le forze straniere e per questo ricercati. Da domenica sono migliaia i civili che cercano di lasciare il Paese. L’Afghanistan è tornato intanto un emirato islamico dopo una campagna militare lampo.

La preoccupazione della comunità internazionale

L’Europa guarda preoccupata quanto sta accadendo e si prepara a dover gestire una nuova ondata di profughi. La priorità è l'evacuazione degli afgani che lavoravano per gli Stati dell’Ue, ma lavoriamo per un approccio complessivo dei migranti dal Paese che fornisca una strada legale e sicura, affrontando i rischi dell'immigrazione illegale", ha detto un portavoce della Commissione europea. "Sono elementi che vanno discussi a livello politico anche nei prossimi giorni".

Il governo di Berlino ha interrotto gli aiuti allo sviluppo dopo la presa del potere dei talebani. A renderlo noto il ministro tedesco per la Cooperazione Gerd Mueller. L'Afghanistan è il principale destinatario degli aiuti umanitari tedeschi. Per quest'anno erano previsti 250 milioni, che tuttavia non erano ancora stati versati.

Dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite si chiede ai talebani di onorare le promesse nel rispetto dei diritti umani. Secondo l’ONU nelle ultime settimane in alcune parti del paese catturate sono giunte notizie devastanti di restrizioni ai diritti degli individui, specie di donne e ragazze.

A Roma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha già dato disponibilità a riferire in Parlamento da questa settimana sull'Afghanistan.

Biden: 'I soldati Usa non possono più morire per l'Afghanistan'

Il presidente americano ha difeso "fermamente" la sua decisione di ritirare le truppe dall' Afghanistan, sostenendo di aver fatto "l'interesse nazionale" Usa e che gli americani "non faranno quello che non fanno gli afghani", ossia combattere e morire per il loro Paese.

"La nostra missione in Afghanistan non è mai stata pensata per costruire una nazione. La scelta che avevo era proseguire l'accordo negoziato da Donald Trump con i talebani o tornare a combattere", ha affermato Biden. "Se necessario gli Usa condurranno azioni antiterroristiche in Afghanistan ma i soldati americani non possono più morire per l'Afghanistan."