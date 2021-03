Romania: proteste anticonfinamento

Erano migliaia i manifestanti scesi in piazza lunedì in almeno 24 città in tutta la Romania, il giorno dopo l'entrata in vigore delle nuove misure di restrizione del virus.

A Bucarest le persone si sono riunite per esprimere la rabbia per le restrizioni più severe che sono state attuate dalle autorità domenica, mentre il paese combatte un numero crescente di infezioni da COVID-19.

Adrian Nadin, 46 anni, musicista: "Desidero davvero mantenere i nostri diritti civili, ha a che fare con la democrazia di ogni Stato, non solo in America, ma anche in Romania. Vorrei che avessimo uno stato che non fosse autoritario o totalitario".

Un altro uomo dice: "Vogliamo la libertà, vogliamo la giustizia e niente più restrizioni. Dopo 12 mesi, dopo un anno, nulla è risolto, anche se è apparso un vaccino".

Appena lunedì la Romania ha registrato il numero più alto di pazienti COVID-19 nelle unità di terapia intensiva - quasi 1.400 - dall'inizio della pandemia e almeno 13.000 persone infette stanno ricevendo cure ospedaliere.

Il partito di estrema destra AUR cerca di cavalcare le proteste, ma il malessere è diffuso. Aur ha anche sostenuto una serie di recenti manifestazioni anti-vaccinazione.

Le nuove restrizioni includono un coprifuoco alle 20:00 e costringono i negozi a chiudere alle 18:00 se il tasso di infezione di una località è superiore a 7,5 su 1.000 per un periodo di 14 giorni.

Sempre a Bucarest lunedì notte sono scoppiati scontri durante le proteste a Bucarest. Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti dopo che erano state lanciate lastre di cemento e cordoli, ferendo diversi agenti di polizia. Circa 100 manifestanti sono stati arrestati.