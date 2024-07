Bulgaria: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, un morto

Di Euronews

Una persona è morta dopo che una fabbrica di fuochi d'artificio è esplosa. Le autorità ora valutano di irrigidire le norme di sicurezza per il settore

Una persona è morta dopo che un incendio è esploso in un magazzino di fuochi d'artificio vicino a Elin Pelin, nella regione di Sofia, in Bulgaria. I soccorritori hanno lavorato per 13 per spegnere le fiamme.

Le autorità hanno schierato elicotteri dell'aviazione militare Cougar e Mi-17 per combattere l'incendio, versando acqua sulle aree colpite. La portata dell'esplosione è stata tale che gli esperti avvertono che le operazioni di soccorso possono iniziare solo 24 ore dopo l'ultima detonazione.

La vittima è il professore associato Petar Shishkov, un esperto di pirotecnica con quasi tre decenni di esperienza. La figlia ventenne è in condizioni critiche con ustioni sull'85 per cento del corpo.

Il ministro del'Interno Kalin Stoyanov ha dichiarato che al momento dell'incidente c'erano altre due persone nel magazzino: un uomo di 60 anni e il figlio 22enne del proprietario. Fortunatamente, un magazzino vicino contenente circa 2 tonnellate di TNT non è stato colpito dalle esplosioni.

Come misura precauzionale, le autorità hanno evacuato circa 150 persone dal villaggio di Gara Elin Pelin. Le indagini sulle cause dell'incidente sono in corso, sotto la supervisione della Procura distrettuale di Sofia.

Si indaga per negligenza

Una delle principali ipotesi avanzate dagli inquirenti è quella di un errore tecnologico durante la preparazione di uno spettacolo pirotecnico. I testimoni che hanno lasciato il posto di lavoro poco prima dell'incidente e le persone soccorse durante l'esplosione sostengono questa teoria.

Dimitar Kangaldzhiev, segretario capo del ministero dell'Interno, ha detto che la negligenza umana potrebbe essere il motivo dell'incidente. Questo evento ha evidenziato l'importanza della sicurezza nella manipolazione dei materiali pirotecnici e ha suscitato un dibattito sulla necessità di rivedere le attuali normative dell'industria dei fuochi d'artificio in Bulgaria.