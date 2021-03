Poco più di un anno fa, furono caricate a bordo di un cargo SpaceX 12 bottiglie di Petrus e 320 tralci di vite. Le bottiglie avrebbero trascorso 14 mesi a borso della Stazione spaziale Internazionale. I tralci 10 mesi.

Dal suo ritorno, il grand cru è all'analisi dell'Istituto di Scienze della vite e del vino di Bordeaux.

Obiettivo: vedere come è invecchiato in assenza di gravità, in particolare senza ossigeno.

Buone notizie: il vino spaziale non ha nulla da invidiare all'originale, come spiega Jane Anson, scrittrice esperta di vini per The Decanter: "Entrambi sono assolutamente magnifici, ma a seconda del colore, quello rimasto sulla Terra è un po 'più chiuso, un po' più tannico, più giovane. Nel vino che ha viaggiato nello spazio i tannini si sono ammorbiditi, spicca di più l'aroma floreale. "

Lo Château Pétrus è uno dei vini più celebrati e costosi del mondo. La zona di produzione è Pomerol, che si annida accanto a St. Emilion, sulla riva destra di Bordeaux.

"Non è stata mandata sulla ISS una bottiglia qualsiasi, ma una una bottiglia di Château Pétrus 2000", dice Philippe Darriet, capo enologo e presidente di ISVV (Istituto Scientifico della Vite e del Vino) di Bordeaux. Una bottiglia normalmente costa sui 5mila euro.

I risultati dell'esperimento sono stati resi pubblici mercoledì. "Il motivo principale per andare nello spazio era capire come funziona il processo di invecchiamento e come possiamo influenzarlo. L'unico modo per scoprire il ruolo di alcune sostanze è ottenere condizioni in cui è possibile escluderne il funzionamento, come ad esempio l'ossigeno", dice il dottor Michael Lebert, un biologo spaziale che ha contribuito a progettare l'esperimento.

L'enologo Franck Dubourdieu è meno sicuro dei risultato di Jane Anson. "Non è stato facile, non sono sicuro di aver colto bene. Sono sincero. È stato difficile", dice.

Perché i due vini potrebbero avere un sapore diverso?

Quando si travasa un vino, lo si fa roteare nel bicchiere o lo si degusta in bocca, emettendo quei rumorini che molte persone guardano con ammirazione nei ristoranti, non si fa altro che accelerare l'ossidazione del vino, aprendolo e istigando una reazione chimica.

Il biologo spaziale Lebert spiega meglio: "In condizioni normali, sulla Terra, al suolo, abbiamo un apporto limitato di ossigeno, ma abbiamo sempre il fenomeno della convezione, e questa convezione fa sì l'ossigeno si mescoli. Quindi c'è quasi sempre la stessa concentrazione di ossigeno. Questo dà loro modo di ottenere tutti i tipi di reazioni chimiche, che si traducono in invecchiamento e ossidazione, ovvero in sostanze ossidanti che ne cambiano il gusto".

"Nello spazio, senza gravità, questa convezione non avviene.

Come si può migliorare la vinificazione sulla Terra?

I risultati preliminari della degustazione di mercoledì mostrano differenze di colore, gusto e aroma tra il vino spaziale e quello terrestre.

Capire come la gravità e l'ossigeno influenzino il processo di invecchiamento potrebbe permettere ai produttori di invecchiare i vini più velocemente.

Tutto si inserisce nell'ambito di uno sforzo a lungo termine per rendere le piante sulla Terra più resistenti ai cambiamenti climatici e alle malattie, esponendole a nuovi stress.

"Quando si espone il vino, quando si espongono le cellule, le piante ad un ambiente senza gravità... si crea uno stress tremendo su qualsiasi specie vivente, e questo stress accelera una parte della progressione naturale", dice Nicolas Gaume, CEO e co-fondatore Space Cargo Unlimited.

"L'idea è che ciò che è in grado di resistere allo stress, la mancanza di gravità, sarà meglio attrezzato, più resiliente di fronte a stress come il cambiamento climatico, che porta a terreni più salati a causa del minore contenuto di acqua, oltre che a variazioni di temperatura più elevate".

E che è successo ai tralci di vite nello spazio?

Ma l'esperimento non riguardava solo le bottiglie già sigillate. Il carico spaziale includeva anche i tralci di vite. Ebbene, non solo sono sopravvissuti tutti al viaggio, ma sono cresciuti più velocemente delle viti sulla terra, nonostante luce e acqua siano più limitati nello spazio.

Alcune delle viti hanno iniziato a fiorire appena tre o quattro settimane dopo il ritorno sulla Terra.

Gli scienziati hanno in programma di effettuare altri test per determinare i cambiamenti durante il viaggio a gravità zero.

I viticoltori perdono continuamente raccolti a causa di parassiti e muffe. Stephanie Cluzet, a capo della squadra dei ricercatori dell'Istituto di Scienze della vite del vino, ci racconta come procederanno ora gli studi: "Ora sfideremo queste piante, per vedere come reagiscono a diversi parassiti, ad esempio la muffa, che è molto problematica. Sicuramente testeremo anche la fillossera, altro grosso problema per la vite. E esamineremo anche se le capacità idriche delle piante vengono modificate con il potenziale obiettivo di avere una migliore resilienza rispetto alla siccità. "

Stephanie Cluzet dell'ISVV con i tralci di vite in mano: a sinistra quello che ha passato un anno in orbita AP Photo

"Speriamo che le piante tornate (dalla ISS) possano aver acquisito delle caratteristiche diverse (dalle viti terrestri), questo è l'obiettivo della nostra ricerca", continua Cluzet.

Per i vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon la posta in gioco è maggiore: scoprire se l'assenza di gravità, che ha messo a dura prova le piante, ne ha modificato le caratteristiche e le ha rese più resilienti.

Capire come le piante crescano al di fuori dell'atmosfera terrestre potrebbe aprire la strada alla viticoltura e alla vinificazione nello spazio. Ma anche a migliorare le pratiche agricole qui da noi.

Il progetto è stato co-finanziato da investitori privati ma non è stata rivelata la cifra complessiva.

All'origine di questa esperienza spaziale, la start-up europea Space Cargo Unlimited, che non intende fermarsi qui. Prossima missione: testare una fermentazione a gravità zero.