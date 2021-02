Effetto-Brexit: gli hub di trasporto merci in Irlanda e Francia hanno visto triplicare i traghetti che trasportano merci da e per l'Unione europea dall'inizio dell'anno.

L'aumento straordinario del traffico è addirittura del 476% (nel porto irlandese di Rosslare-Europort), dopo l'uscita dall'Ue del Regno Unito, che ora, per arrivare a destinazione, tutti cercano di evitare.

Percorsi alternativi

Ci sono collegamenti diretti in traghetto tra Dublino e Rosslare con i porti francesi, come Cherbourg e Dunkerque.

"Siamo passati da tre servizi diretti alla settimana per l'Europa continentale a 15!", esclama Glenn Carr, Direttore del porto di Rosslare.

Questo percorso alternativo significa che gli autisti dei camion arrivano ben riposati e non ci sono scartoffie burocratiche da evadere..

Racconta Ole Bockmann, direttore di Irish Ferry France:

"Prima c'era un traghetto tre volte alla settimana, dal primo di gennaio uno ogni due giorni e ora, dallo scorso fine settimana, c'è un traghetto ogni giorno". Ole Bockmann Direttore "Irish Ferry France"

Ole Bockmann: "Ormai c'è un traghetto al giorno". AP Photo

"Attività triplicata"

Prima della Brexit, oltre 150.000 camion trasportavano tre milioni di tonnellate di merci dall'Ue attraverso le strade del Regno Unito.

Ora è un boom anche nel porto di Cherbourg, in Francia, affacciato al Canale della Manica.

Yannick Millet, Direttore generale del porto di Cherbourg:

"Abbiamo iniziato con una cifra attorno ai 9.000 mezzi pesanti in gennaio, contro i 3.000 delll'anno scorso nello stesso periodo, quindi possiamo dire che abbiamo triplicato la nostra attività di trasporto merci verso l'Irlanda".

Yannick Millet: "Abbiamo triplicato l'attività tra Francia e Irlanda". AP Photo

Tutto questo lavoro in più potrebbe essere anche solo un effetto temporaneo, ma con i possibili ritardi ed ostacoli nei porti britannici, per la geografia del trasporto via mare è in corso una autentica rivoluzione.

Amazon: camion e tasse di importazione

Tra i tanti rimorchi di camion parcheggiati sulle banchine di Rosslare, un colore spicca: l'azzurro dei camion di Amazon Prime.

Ce ne sono a dozzine, disseminati in tutto il porto e i "rimorchiatori" - veicoli tozzi e simili a camion, usati per caricare merci non accompagnate - li spingono avanti e indietro.

Gli acquirenti on-line in Irlanda - un paese di appena cinque milioni di abitanti - spesso si affidano ai siti britannici, che servono i più grandi mercati del Regno Unito per soddisfare i loro ordini.

Tuttavia, dal 1° gennaio, amazon.co.uk ha imposto rigide "tasse di importazione" su alcuni articoli, per coprire "le imposte di confine, i dazi doganali e le tasse riscosse nel paese di importazione".