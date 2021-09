"Il protocollo va applicato e non rinegoziato. E lo spirito di compromesso deve essere reciproco". Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic aBelfast.

"Non userò mezzi termini. Il protocollo non è il problema. Al contrario, è l'unica soluzione che abbiamo. La sua mancata applicazione non farà scomparire i problemi, ma semplicemente toglierà gli strumenti per risolverli".

Secondo il vicepresidente è necessario "limitare l'interruzione della fornitura di merci all'Irlanda del Nord" discorso che vale in particolare per i medicinali.

"Una rinegoziazione del protocollo, come suggerisce il governo britannico, significherebbe instabilità, incertezza e imprevedibilità in Irlanda del Nord. Tenete presente che ci sono voluti cinque anni per arrivare a questo punto".

Il Regno Unito vuole che il protocollo dell'Irlanda del Nord, che pone un confine commerciale nel Mare d'Irlanda, sia cambiato.