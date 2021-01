La posta in palio è alta e accende i riflettori sulle elezioni inGeorgia: con circa il 90% dei voti scrutinati i candidati repubblicani al Senato degli Stati Uniti sono in vantaggio per una manciata di voti.

I democratici devono guadagnare entrambi i seggi in palio per conquistare la maggioranza al Senato e, con essa, il controllo del nuovo Congresso. Come previsto dai sondaggi della vigilia, è dunque testa a testa.

I repubblicani puntano su una forte affluenza alle urne per rieleggere i senatori Kelly Loeffler e David Perdue e, con loro, mantenere il controllo della Camera alta, mentre i democratici ripongono le loro speranze in Jon Ossoff e Raphael Warnock e nel risultato del voto anticipato, che tradizionalmente dà ragione agli azzurri di Biden.

Ma la sfida è serrata, anche a due mesi dal voto di novembre.

Secondo un sondaggio d'opinione, circa i tre quarti degli elettori che hanno appoggiato i candidati repubblicani credono che le presidenziali siano state viziate da irregolarità e brogli, come denunciato da Donald Trump.

Dal canto suo, a pochi giorni dal suo insediamento, Biden sa che - nonostante sia riuscito a incassare il consenso della Georgia conservatrice il 3 novembre scorso - la conquista dei seggi al Senato è impresa ardua.

In caso di sconfitta in Georgia, l'agenda politica del presidente eletto rischia di conoscere presto l'opposizione di un Senato di diverso colore politico.