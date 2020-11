Il 46° presidente eletto degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ha parlato all'America e al mondo nel suo discorso della vittoria.

"Sarò un presidente che cerca di unire, cercando di meritarmi ogni giorno la vostra fiducia".

Questo il suo primo e più importante messaggio, chiaro e semplice. Parlando a migliaia di supporter che lo aspettavano a Wilmington, Delaware, Biden ha promesso di "ricostruire la spina dorsale di quest'America, la classe media, e il rispetto del mondo verso gli USA".

Il nuovo, futuro presidente ha sottolineato che porterà avanti diverse battaglie: per ripristinare la decenza in questo paese e dare ad ognuno la giusta opportunità che si merita; ma anche quella per il clima, "per salvare il pianeta" e, naturalmente, quella contro il Covid.

Da domani, ha detto Biden, inizia il lavoro della task force per affrontare la pandemia che ha già ucciso più di 230mila americani, e dal 21 gennaio il piano sarà implementato "sulla base di solide basi scientifiche".

Il team di transizione sarà inoltre affiancato da una squadra di scienziati per affrontare la crisi climatica.

Biden ha detto che si batterà per l'anima dell'America e si è rivolto direttamente ai sostenitori di Trump, delusi per l'esito del voto ma non ancora rassegnati alla sconfitta. "É ora di mettere via la retorica, abbassare la temperatura, smettere di trattare gli avversari come nemici. Non lo sono, sono americani. La Bibbia ci dice che per ogni cosa c'è una stagione, e questo è il tempo di guarire l'America".

Kamala Harris: Joe è guaritore, aiuterà l'America a ritrovarsi

Kamala Harris dal palco di Wilmington Andrew Harnik/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Ad introdurre Joe Biden sul palco di Wilmington ci ha pensato la vicepresidente eletta, Kamala Harris.

"La democrazia in america non è garantita, è forte solo se è forte la nostra volontà di proteggerla e lottare per lei", sono state le sue prime parole. "Abbiamo il potere di lottare per un futuro migliore. In questa elezione c'era l'anima dell'America in gioco", ha continuato la senatrice californiana, ringraziando per primi gli scrutinatori e i lavoratori dei seggi per aver protetto la democrazia in America.

"Joe è un guaritore, uno che unisce, una persona che - anche in virtù delle perdite che ha saputo sopportare - può aiutare l'America a ritrovare se stessa".

Per Kamala Harris, padre giamaicano e madre indiana, questa vittoria è particolarmente simbolica. Sarà infatti non solo la prima donna, la prima donna di colore, la prima donna indo-americana e la prima figlia di immigrati a prestare giuramento come vicepresidente. "Sono la prima, ma non sarò l'ultima, perché ogni ragazzina che ci sta guardando stasera sa che qualsiasi cosa è possibile".

"Abbiamo eletto un presidente che rappresenta il meglio di noi, un presidente per tutti gli americani".

Una giovane supporter di Biden a Wilmington, Delaware Andrew Harnik/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Biden, al terzo tentativo di conquistare la Casa Bianca, è un politico di grande esperienza, eletto 48 anni fa per la prima volta senatore del Delaware.

Sabato 7 novembre, il democratico ha conquistato anche la Pensylvania, ottenendo così gli elettori necessari per andare alla Casa Bianca proprio grazie a quegli Stati del "muro blu" che avevano condannato Hillary Clinton quattro anni fa.

Contando anche Nevada e Arizona, Joseph Robinette Biden Jr. arriva così a 290 grandi elettori e oltre 75 milioni di voti popolari: mai così tanti per nessun altro candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

Non ha dovuto attendere l'esito dello spoglio in North Carolina e Georgia per esultare, quota 270 è stata superata ampiamente.

Prima del suo discorso, da Los Angeles a Washington è esploso l'entusiasmo in strada dei suoi supporter.

Clacson a tutto spiano e urla di gioia hanno festeggiato il prossimo presidente USA mentre la Commissione elettorale federale ha eslcuso di avere prova alcuna di brogli - smentendo così tutte le accuse di Donald Trump.

Nelle ore precedenti al suo intervento televisivo, in un comunicato Bien aveva detto che è giunto il momento di "lasciarsi la rabbia e la dura retorica alle spalle. È tempo che l'America si unisca, è tempo di guarire".

Trump gioca a golf, Rudy Giuliani in una grottesca conferenza stampa

Dal canto suo, Donald Trump non sembra voler concedere la vittoria al rivale e non si è fatto vedere dalle telecamere per tutta la giornata.

In una dichiarazione inviata alla stampa, il tycoon ha detto di voler continuare la battaglia legale perché "Biden non ha ancora vinto [...] non è ancora finita".

Il presidente al Trump National Golf Course di Sterling, Virginia AP Photo

Mentre tutt'intorno a lui si faceva la storia dell'America, il magnate si è messo a giocare a golf nella tenuta di Sterling, in Virginia. Ha ricevuto la notizia della vittoria di Biden proprio mentre si dirigeva al golf club. Dopo aver deposto le mazze, ha twittato:

Molti dei suoi sostenitori, inclusi gruppi di Proud Boys, si sono visti per le strade delle capitali statali armati, ma non si sono registrati per fortuna incidenti violenti.

Durante la lunga giornata in cui Biden è stato proclamato vincitore, il presidente uscente ha convocato anche una grottesca conferenza stampa... nel parcheggio di un'azienda di giardinaggio, accanto ad un sexy shop. Qui il suo avvocato, Rudy Giuliani, ha parlato nuovamente di brogli, ma senza fornire nuovamente alcuna prova, e ha rilanciato la battaglia legale. Nell'impossibilità di sostanziare le sue accuse, molti giornalisti si sono limitati ad andarsene, lasciandolo in compagnia dei sostenitori di Trump in quel parcheggio, alla periferia di Philadelphia.