USA, la Casa bianca: "Non controlleremo la pandemia"

Il covid-19? Un complotto della stampa corrotta. Il presidente Donald Trump ha rilanciato sulla pandemia e scaldato ancora i toni, twittando queste parole dopo il vespaio suscitato dalle incredibili dichiarazioni del capo del personale della casa bianca.

Le parole di Mark Meadows "non controlleremo" la pandemia, ma "controlleremo il fatto di avere vaccini, cure", hanno fatto il giro del mondo e scioccato gli scienziati statunitensi, saranno al centro degli ultimi giorni di una campagna elettorale giocata sul filo del negazionismo: "Stiamo a una svolta. Abbiamo i vaccini, abbiamo tutto. Siamo alla svolta - ha detto Trump - Anche senza i vaccini, sarà finita. E sai chi ce l'ha fatta? Io. Ci credete? Non posso mettermi in una cantina per il prossimo anno e mezzo, non posso farlo. No non posso. Né posso chiudermi in una bella camera da letto alla casa bianca neanche per un'ora e mezzo. Quando sei presidente, devi lavorare".

Parole evidentemente tese a spiegare la miracolosa guarigione in tre giorni dal covid-19 del presidente americano ma l'opposizione democratica davanti a quel "non controlleremo la pandemia" che è anche un'ammissione di sconfitta, ha gioco facile.

Joe Biden, candidato democratico, ha twittato "loro hanno gettato la spugna, io non smetterò mai di difendere gli americani"

Kamala Harris, candidata democratica alla vicepresidenza, durante un comizio in Michigan ha detto "Ringraziamo tutti il giornalista Bob Woodward perché grazie a lui sappiamo che Donald Trump è stato informato della natura di questo virus il 28 gennaio. Informato che è letale, che potrebbe ucciderne cinque volte di più persone che l'influenza".

Chi vincerà? Secondo gli ultimi sondaggi il democratico Joe Biden resta in testa accumulando fino a 8 punti di stacco ma il divario tra i due contendenti si assottiglia.