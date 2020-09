Sette mesi di pandemia stanno, tuttora, causando un pesante impatto sulla salute degli esseri umani in tutto il pianeta, ma - ovviamente - anche sulle economie di tutto il mondo.

Con gran parte dell'Europa a rischio di doppia recessione, nel caso dell'arrivo di una seconda ondata di Covid-19, gli aiuti pubblici dovranno essere necessariamente allungati.

Soprattutto dopo che l'inviato speciale dell'OMS per la pandemia, David Nabarro, ha dichiarato: "Il virus non se ne andrà, nemmeno con il vaccino".

"Questo è il tipo di crisi per cui è stato creato il FMI"

Le Nazioni Unite chiedono sostegno al Fondo Monetario Internazionale (FMI), che può garantire investimenti nelle zone del mondo in via di sviluppo e a medio reddito.

António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite:

"La crisi ha strappato vite e mezzi di sussistenza e ha avuto un impatto senza precedenti sulle economie, in particolare nei paesi e nelle comunità meno capaci di farvi fronte.

Questo è esattamente il tipo di crisi per cui è stato creato il FMI: per rimettere in piedi le economie in difficoltà". António Guterres 71 anni, Segretario Generale ONU

António Guterres all'Assemblea Generale dell'ONU, il 29 settembre 2020. Rick Bajornas/AP

Londra protesta

Anche i lavoratori delle prime economie mondiali stanno soffrendo.

Nel Regno Unito, il Coronavirus sta mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro nel settore degli eventi.

A Londra si è tenuta una manifestazione di protesta.

Spiega Steve Warren, proprietario di un'azienda che produce miscelatori per l'illuminazione.

"La frustrazione è che rappresentiamo un'industria che fa eventi per altre persone, anche eventi per beneficenza, e ora siamo qui noi a chiedere aiuto e investimenti".

Luke Avery, Progettista tecnico, aggiunge:

"Quando saremo in grado di tornare alla musica dal vivo e agli eventi dal vivo non so come sarà la situazione. Vorrei che le persone e le imprese fossero sostenute in modo da avere un futuro professionale".

Barcellona protesta

A Barcellona migliaia di giovani medici continuano lo sciopero per chiedere condizioni di lavoro migliori e più giorni di ferie.

La studentessa di Medicina Isa Zhang spiega:

"É stato durante la pandemia che tutti hanno capito quanto noi medici siamo essenziali. Abbiamo svolto lavori per i quali non eravamo nemmeno stati ancora addestrati, a volte completamente soli, prendendo decisioni che erano al di sopra delle nostre capacità... E ora non so se stiamo ricevendo abbastanza sostegno".

La Francia protesta

in Francia, il governo ha appena presentato misure economiche supplementari per aiutare i proprietari di bar e ristoranti, soprattutto quelli costretti alla chiusura, come a Marsiglia.

Ma la rabbia dei commercianti sta crescendo e in tutto il paese si sta organizzando una grande manifestazione nazionale per questo fine settimana.