Questo lunedì il mondo ha raggiunto il milione di morti per COVID-19. La cifra la dice lunga sull'entità della pandemia, ma dietro ogni caso c'è una storia senza la quale i numeri non hanno senso.

Xènia Amenós ha perso la nonna a marzo. È difficile per lui parlarne, ma sa che può servire a sensibilizzare chi non capisce la gravità della malattia. "Dovevi scegliere tra la tua vita e quella di un'altra persona più giovane", dice Amenós. Era chiaro che uno dei maggiori problemi era la saturazione della salute pubblica spagnola.

“Mia nonna era la mia persona preferita, il mio massimo sostegno, potevamo sempre contare su di lei, era sempre pronta ad aiutarci”, la voce di Amenós trema quando dice che sua nonna teneva più per loro che per sé stessa.

Ecco perché, spiega, quando suo nonno si ammalò di COVID-19, sua nonna cominciò a preoccuparsi per il resto della famiglia.

“Mio nonno ha iniziato ad avere sintomi. Ha chiamato l'ospedale, l'hanno portato via e non hanno fatto il test, hanno detto che era positivo ma in una forma lieve. Dopo un paio di giorni entrambi hanno iniziato ad avere la febbre alta. Da soli a casa e con 39 febbre, non potevamo fare niente ”.

Cortesía de Xènia Amenós La nonna di Xènia Amenós

Il 3 marzo hanno potuto fare un test. Lo stesso giorno, spiega Amenós, è stato detto loro che la situazione era molto seria e che non potevano fare nulla ", non l'hanno portata in terapia intensiva, perché tutto era pieno.

“Ci siamo aggrappati a qualsiasi speranza. Sembrava impossibile che le accadesse qualcosaperché lei era in perfetta salute. E poi dal giorno alla notte ci hanno detto che non c'era niente da fare ", dice questa giovane donna di Tárrega, in Catalogna. Assieme al servizio di cure primarie e al municipio della sua città ha avviato una campagna sui social network per curare ed educare i più giovani all'importanza di agire contro COVID-19.

"Mia nonna aveva 76 anni, era una persona sana e attiva", dice Amenós nella campagna.

"Non aveva mai avuto problemi di salute"

Il cognato di Ana Baschwitz, José María, aveva 66 anni. “Non avevo mai avuto problemi di salute”, dice Baschwitz, il cui rapporto con il cognato era molto stretto: “Avevamo sempre cose da dirci, a febbraio siamo andati a un battesimo, ricordo che aveva un viaggio in Marocco e il matrimonio di sua figlia programmato. Niente di tutto questo è stato possibile, perché il COVID-19 se lo è portato via in tre settimane ".

"Lo abbiamo scoperto all'inizio di marzo", continua. "Ci ha inviato un WhatsApp in un tono ottimista e calmo. Durante quelle tre settimane il virus ha intaccato tutti i suoi organi".

Nonostante il fatto che José María fosse una persona molto cattolica, non abbiamo potuto salutarlo con un funerale o una veglia.

"Come risultato di quell'esperienza tanto traumatica, in cui non poteva esserci lutto, né potevamo vederlo in una camera mortuaria o fare un funerale, ho riflettuto e in qualche modo ho sentito che dovevo collaborare con le vittime", dice Baschwitz che poco dopo ha fondato l'Associazione delle vittime del COVID -19.

Questa giornalista e direttrice della comunicazione cerca di promuovere in tutti gli ambiti una migliore comprensione del gruppo delle vittime e di fornire aiuto sia alle vittime che alle loro famiglie: dalle campagne aziendali, aiuto e motivazione alle vittime, al personale medico e le persone più vulnerabili alla consulenza legale.

Sia Baschwitz che Amenós cercano di fare tutto il possibile per aumentare la consapevolezza del pericolo di COVID-19. "Ci sarà chi pensa che il virus non sia così grave, potrebbe non esserlo, ma ci sono persone che ne sono molto colpite", spiega Amenós. "Se dovesse tornare a colpire ci troveremmo nella stessa emergenza", conclude.