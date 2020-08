Terza notte consecutiva di proteste a Minsk, in Bielorussia.

Ma la repressione della polizia è massiccia, nonostante l'Unione Europea abbia messo in guardia il governo di Alexander Lukashenko, minacciando possibili sanzioni.

Bloccato anche Internet per diverse ore, in tutto il paese.

"Elezioni farsa!"

Le manifestazioni di protesta sono scoppiate dopo l'annuncio della vittoria di Lukashenko alle elezioni presidenziali di domenica, con l'80% dei voti, secondo i dati ufficiali: secondo l'opposizione ci sarebbero stati evidenti brogli elettorali.

"Una farsa!", hanno gridato i leader dell'opposizione.

Una mamma protegge il figlio, in questo caos in Bielorussia.

Svetlana è in Lituania

La leader indiscussa, Svetlana Tikhanovskaya, si è scusata - con un video - con i suoi sostenitori per essere fuggita dalla Bielorussia. Ora si trova in Lituania, al sicuro.

"Ho subito pressioni fortissime", ha detto.

La responsabile della sua campagna elettorale, Maria Kolesnikova - già impegnata con Viktor Babaryko, altro avversario di Lukashenko, fatto arrestare in giugno - ha dichiarato che tutte le manifestazioni di protesta devono essere pacifiche.

"Queste proteste sono state causate dalle autorità che si sono rifiutate di ascoltare i loro cittadini. Sono in gran parte responsabili di tutto ciò che sta accadendo ora.

Penso che non dovrebbero esserci provocazioni, né da parte di persone pacifiche né da parte delle autorità".

Tutte le attività di protesta dovrebbero essere pacifiche". Maria Kolesnikova Responsabile della campagna elettorale dell'opposizione.

Maria Kolesnikova durante la conferenza stampa.

La polizia bielorussa, invece, non è stato molto pacifica: contro i manifestante ha usato le maniere forte, i gas lacrimogeni, le granate stordenti e i proiettili di gomma...

La "sesta volta" di Lukashenko

Intanto il presidente Lukashenko ha inaugurato il suo sesto mandato, è in carica già da 26 anni, partecipando alle prime riunioni con il governo.

Gongolando, con una certa soddisfazione, ha fatto notare che non ci sarà nessuna rivoluzione in Bielorussia....

E il giro di vite contro i manifestanti e la stampa va avanti.

In tutto il paese circa 5.000 persone - tra cui due giornalisti russi - sono state arrestate per aver partecipato alle proteste non autorizzate di questi giorni.

Non è ancora possibile prevedere se, dopo tre giorni, i disordini finiranno per perdere slancio o - viceversa - inaugureranno una nuova era politica in Bielorussia, capace di far cadere lo "Zar di Minsk".