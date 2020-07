Tensione con il Libano. Israele: "Sventato attacco di Hezbollah"

Tensione alle stelle fra Israele e Libano, in una giornata di scontri come non se ne vedevano dalla guerra del duemilasei. Oltre un'ora di intensi bombardamenti in corrispondenza della località di confine, nota come Cheeba Farms, la replica dello Stato ebraico, a quanto sostiene fosse un tentato attacco di Hezbollah. "Il Libano e Hezbollah saranno ritenuti responsabili di qualsiasi attacco sferrato contro di noi dal territorio libanese - ha tuonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu -. Le nostre forze armate sono pronte a qualsiasi eventualità. Siamo in grado di intervenire ovuque necessario: in prossimità dei confini, ma anche nell'entroterra".

Versione dello Stato Ebraico è che un commando di uomini armati, identificati come appartenenti a Hezbollah, avrebbe tentato di varcare la "linea blu" di demarcazione tra i due paesi. Il movimento sciita filo-iraniano ha dal canto suo negato di aver condotto l'operazione. Dalle Nazioni Unite è subito arrivato l'invito a entrambe le parti alla massima moderazione.