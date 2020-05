Covid-19: Boris Johnson torna in Parlamento

Sembra che sia passato un secolo dall'ultima volta che Boris Johnson è stato alla Camera dei Comuni. E in realtà nel frattempo di cose ne sono successe: è diventato papà per la sesta volta ma prima se l'è vista brutta al Saint Thomas Hospital, dove è stato ricoverato ,anche in terapia intensiva, a causa del coronavirus.

Quel virus che prima aveva sottovalutato inneggiando alla immunità di gregge per qualche giorno per poi far marcia indietro e che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito.

Alla camera dei comuni ha spiegato che domenica svelerà il piano per la fase". Lo faremo solo domenica perché dobbiamo essere sicuri sui dati. Dobbiamo avere delle certezze e l'andamento di questi giorni può darci nuove certezze. Nel limite del possibile molte misure però restrittive resteranno.

Il conteggio dei decessi per covid-19 vede il Regno Unito in pole position in Europa, calcolando anche i decessi sospetti, cosa che non tutti i Paesi fanno, nelle ultime ore Londra ha superato i 32 mila casi.