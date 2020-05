Per l'Onu la pandemia è un disastro per i diritti delle donne

Il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) ha avvertito che la pandemia di coronavirus potrebbe provocare un disastro per i diritti delle donne in tutto il mondo.

I blocchi e le chiusure scolastiche progettate per contenere la diffusione di COVID-19 potrebbero minare in modo critico i progressi compiuti nella pianificazione familiare, oltre a causare un aumento del matrimonio infantile e delle mutilazioni genitali femminili.

"È una situazione catastrofica", ha dichiarato a Euronews il direttore esecutivo dell'UNFPA Natalia Kanem.

"Dato che le donne e le ragazze erano già in svantaggio quando si trattava di contraccezione, ora che abbiamo sovrapposto la pandemia di COVID, stiamo calcolando che milioni di donne e ragazze in tutto il mondo saranno a rischio di violenza, di gravidanze involontarie e gravidanze incustodite senza ostetrica, così come cose come il matrimonio infantile, in pieno periodo di pandemia".

L'UNFPA, l'agenzia delle Nazioni Unite focalizzata sulla salute sessuale e riproduttiva, esamina come i blocchi bloccano l'accesso alla pianificazione familiare, ai servizi sanitari e ai programmi di prevenzione che fanno la differenza per le donne nei paesi a basso e medio reddito.

Poiché molti paesi limitano i movimenti per combattere la diffusione di COVID-19 - e la crisi aumenta lo stress sociale ed economico sulle famiglie - le Nazioni Unite hanno messo in guardia da un "orribile aumento globale della violenza domestica".

Dice che il numero di donne e ragazze vittime di abusi è aumentato in quasi tutti i paesi e che solo nei prossimi sei mesi oltre 30 milioni di donne subiranno violenze a causa delle misure di confinamento di COVID-19.

"Questo durante un blocco è molto inquietante. Sei intrappolato in una situazione fisica e, se sei sopraffatto, potresti non essere in grado di uscirne. Ecco perché l'UNFPA sta enfatizzando cose come le hotline. Stiamo sottolineando di no interruzione dei servizi di cui donne e ragazze hanno bisogno in tempi di crisi ", ha detto Kanem.

Contraccezione, questa sconosciuta

La pandemia di coronavirus sta interrompendo la pianificazione familiare in diversi modi, afferma l'UNFPA. Numerose strutture sanitarie stanno limitando i loro servizi, mentre le donne si astengono dal visitarle a causa delle restrizioni ai movimenti o perché temono di contrarre il virus.

Nel frattempo, le interruzioni della catena di approvvigionamento stanno limitando la disponibilità di contraccettivi. Le cliniche in più di una dozzina dei paesi più poveri del mondo prevedono di esaurire le scorte entro i prossimi sei mesi.

In tale contesto, l'UNFPA stima che, per ogni tre mesi di interruzioni del blocco, accade:

Tra 13 milioni e 51 milioni di donne che altrimenti avrebbero usato contraccettivi moderni non saranno in grado di farlo.

Ciò potrebbe comportare almeno 325.000 gravidanze indesiderate nel migliore dei casi - e fino a 15 milioni di gravidanze indesiderate se si verificano gravi interruzioni per un anno.

Ci saranno altri 15 milioni di casi di violenza di genere e fino a 61 milioni se restano in vigore restrizioni di blocco per un anno intero.

Ragazze a rischio di mutilazione e matrimonio infantile

Più in generale, l'UNFPA prevede che la lotta contro COVID-19 ritarderà fino a due anni il lancio di programmi comunitari volti a prevenire i matrimoni infantili e le mutilazioni genitali femminili.

Si stima ora che:

Due milioni di donne e ragazze subiranno mutilazioni genitali femminili nel prossimo decennio, quando tali pratiche avrebbero potuto altrimenti essere evitate

Nel prossimo decennio ci saranno circa 13 milioni di matrimoni di bambini che avrebbero potuto essere prevenuti

La ricaduta economica della pandemia è anche la colpa di queste proiezioni. Il Fondo monetario internazionale ha già avvertito che il mondo sta affrontando il peggior calo economico dalla Grande Depressione degli anni '30.

"Questa recessione economica avrà probabilmente un grande impatto sui livelli di povertà nei paesi a basso reddito in cui il matrimonio minorile è prevalente. Poiché la povertà è un fattore chiave del matrimonio minorile, si prevede che questi impatti economici aumentino i tassi di matrimonio minorile nelle comunità vulnerabili, "ha dichiarato UNFPA.

Nel complesso, avverte che la pandemia di coronavirus potrebbe "minare in modo critico" i progressi compiuti verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite di porre fine al bisogno insoddisfatto di pianificazione familiare, porre fine alla violenza di genere tra cui MGF e matrimonio infantile e porre fine a tutto morti materne prevenibili.

Lavorare senza finanziamenti statunitensi

Gli Stati Uniti hanno sospeso i finanziamenti per l'UNFPA nel 2017, sostenendo che aiutava un programma di aborto coercitivo o sterilizzazione involontaria in Cina. L'agenzia ha ripetutamente confutato l'affermazione, dicendo che tutto il suo lavoro "promuove i diritti umani di individui e coppie a prendere le proprie decisioni, liberi da coercizione o discriminazione".

La mossa è arrivata dopo che l'amministrazione Trump ha ripristinato una controversa politica, nota anche come "regola del bavaglio globale" che proibisce alle organizzazioni che ricevono finanziamenti dal governo degli Stati Uniti di facilitare o fornire informazioni sull'aborto.

Alla domanda su come il taglio dei finanziamenti abbia influenzato il lavoro dell'UNFPA e quali consigli avrebbe avuto l'agenzia per l'Organizzazione mondiale della sanità, che ora si trova in una posizione simile, Kanem ha salutato il "lavoro straordinario" dell'OMS tenendo insieme un "mondo frazionato".

"In questo momento, il multilateralismo ha aperto la strada nel dire che dobbiamo stare insieme, nuotare insieme e non affondare insieme. Quindi è inquietante quando i finanziamenti vengono ritirati. Comunque credo che la buona volontà e le nostre attività e azioni sul terreno siano ciò che rende il caso ", ha detto Kanem.

Nel caso dell'UNFPA, il taglio dei finanziamenti ha comportato che l'agenzia ha dovuto chiudere alcune delle sue cliniche.

"Ho appena rivisto il nostro programma in Yemen - una situazione umanitaria di grande, tragica importanza - dove abbiamo dovuto chiudere oltre 100 delle nostre cliniche in cui salviamo vite materne, dove diamo contraccezione alle donne che non desiderano rimanere incinta sotto una pandemia o qualsiasi altra circostanza ", ha detto Kanem.

"Ma credo che le persone di buona volontà stiano vedendo ora la differenza che fa quando le donne vengono soddisfatte, quando le donne guidano, quando la prospettiva della pace è sul tavolo. Le donne hanno molto da offrire e spero che ciò accada essere persuasivo per chiunque abbia dei dubbi sul fatto che ci vorrà qualcosa di meno di tutte le mani sul ponte. Questo è un momento onnipresente per il mondo ".