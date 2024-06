Diritti d'autore Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

L'operazione militare condotta da Israele sabato per liberare 4 ostaggi è costata la vita a più di 270 palestinesi e il massacro potrebbe costituire un crimine di guerra secondo le Nazioni Unite. L'Onu ha anche condannato Hamas per la detenzione dei prigionieri in aree densamente popolate