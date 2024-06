Il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha anche incontrato il presidente dell'Egitto al-Sisi

Nel corso di una visita a Tel Aviv, il segretario di Stato degli Usa Antony Blinken ha esortato lunedì gli alti funzionari israeliani ad accettare e attuare un piano per il periodo post-bellico nella Striscia di Gaza. Al contempo, ha chiesto maggiore pressione da parte degli attori internazionali coinvolti su Hamas, al fine di convincere il movimento palestinese ad accettare la proposta di cessate il fuoco approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Si tratta dell'ottava missione del responsabile degli Affari esteri statunitense dall'inizio dell'offensiva militare aerea e di terra di Israele a Gaza. Blinken ha incontrato in particolare il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant. In precedenza, si era recato al Cairo, dove ha tenuto un colloquio con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Blinken ha chiesto una risposta ufficiale ad Hamas sulla proposta di Biden

A pesare sulla possibilità di un cessate il fuoco è però la cronaca recente del conflitto, e in particolare la maxi operazione decisa dall'esercito israeliano, che è riuscita a liberare quattro degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso, al prezzo però di 274 palestinesi uccisi.

Blinken ha informato Netanyahu che “gli Stati Uniti e gli altri leader mondiali sosterranno la proposta delineata dal presidente Biden, che porterebbe a un cessate il fuoco immediato a Gaza, alla liberazione di tutti gli ostaggi e a un aumento significativo e sostenuto dell'assistenza umanitaria da distribuire nella Striscia".

In Cisgiordania ucciso un comandante di Hamas e altre tre persone

La volontà è di sfruttare anche l'apertura di Hamas, i cui responsabili hanno fatto sapere di essere pronti a lavorare con i mediatori per rendere la proposta operativa (pur sottolineando che il movimento continuerà "la lotta" contro l'occupazione israeliana e per la creazione di uno Stato palestinese). Manca però una risposta formale da parte della stessa Hamas, che Blinken ha richiesto.

Intanto, la guerra continua a mietere vittime. Hamas ha dichiarato che uno dei suoi comandanti in Cisgiordania è stato ucciso in uno scontro con le forze israeliane. Si tratta di Mohammed Jaber Abdo, morto insieme ad altri tre combattenti in un villaggio vicino a Ramallah. Complessivamente, dall'inizio dell'offensiva a Gaza, che ha provocato già almeno 36.730 vittime, anche in Cisgiordania si contano numerosi morti: almeno 530.