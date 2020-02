Coronavirus: cresce il contagio in Italia, 89 infettati solo in Lombardia

È l'Italia il paese europeo piu colpito dal coronavirus. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto a SkyTg24 che "i numeri della notte portano a 89 infettati" nella sua regione e quindi su base nazionale "purtroppo" si "superano sicuramente i cento". La sera del 22 febbraio il bilancio ufficiale parlava di 76 infettati.

Misure straordinarie per arginare l'emergenza

Sabato sera il governo italiano ha approvato un decreto che isola i paesi-focolaio. Al momento non si può entrare e uscire da 10 comuni nel lodigiano e da Vo' Euganeo nel Veneto. Bloccate anche le gite scolastiche e tutte le manifestazioni pubbliche in Lombardia e Veneto, compresa la serie A. E ancora il decreto prevede la chiusura di scuole, negozi e uffici pubblici nella aree del contagio. Le zone isolate saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Quarantena con "sorveglianza attiva" per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus. "Abbiamo adottato un decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto" dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Guarda la conferenza stampa.

I contagi in Italia

Questi i numeri dell'emergenza forniti dal commissario straordinario Angelo Borrelli la sera del 22 febbraio: "I 76 casi italiani di coronavirus sono presenti in cinque regioni: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) e una in Piemonte. I ricoverati con sintomi sono 33, 18 quelli in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare".

I due morti italiani

I due morti italiani hanno entrambi oltre 70 anni. Si tratta di Adriano Trevisan, 78enne padovano morto nell'ospedale di Schiavonia, che dalle 17 di venerdi è letteralmente blindato. E di Giovanna Carminati, 77 anni, trovata morta nella sua villetta a Casalpusterlengo, nel lodigiano. La donna aveva altre patologie e quindi, come ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, si attende l'esito dell'autopsia per conoscere l'esatta causa della morte. Certo è che, dal tampone fatto sul cadavere, è risultata positiva al coronavirus.

Il bilancio mondiale

Il bilancio mondiale del coronavirus è di oltre 2400 vittime. Oltre 78mila sono i contagiati. Piu di 23mila le persone guarite. In Cina e in Corea del sud c'è stato un aumento di nuovi casi. Individuato in Corea del Sud un focolaio all'interno di una chiesa a Daegu.

Corsa contro il tempo

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la finestra d'opportunità per arginare l'epidemia si sta restringendo, mentre si moltiplicano i casi senza un chiaro collegamento con la Cina.

"Siamo preoccupati per il numero di casi senza un chiaro legame epidemiologico, come un viaggio in Cina o il contatto con un caso confermato" ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Siamo anche preoccupati per l'aumento degli episodi nella Repubblica Islamica dell'Iran, dove i casi sono ormai a 18, con quattro decessi negli ultimi due giorni".

Parlando a Ginevra, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesusha detto ai giornalisti: "Oltre alla nave da crociera Diamond Princess, la Repubblica di Corea ha ora il maggior numero di casi al di fuori della Cina, e stiamo lavorando a stretto contatto con il governo per comprendere appieno le dinamiche di trasmissione che hanno portato a questo aumento".

Contagio in Medio oriente

Venerdì, le autorità irachene hanno preso precauzioni a Najaf e in altri aeroporti in tutto il paese, dopo la scoperta del focolaio iraniano. Gli iracheni di ritorno dall'Iran hanno dovuto sottoporsi a un controllo medico e a una scansione a infrarossi prima di entrare in aeroporto..

Belle stesse ore, anche Israele ha confermato il suo primo caso: si tratta di un cittadino che è tornato a casa dal Giappone all'inizio di questa settimana, dopo aver trascorso un periodo di quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess.

Dei 15 israeliani che erano a bordo della nave, 11 sono tornati a casa.

Anche in Libano il primo caso è stato confermato venerdì: Il COVID-19 è stato trovato in una donna di 45 anni, di ritorno dalla città santa da Qom, in Iran. L'annuncio è arrivato dal ministro della Salute, che ha aggiunto come altri due casi sospetti siano al momento sotto osservazione.

Secondo una fonte medica sentita da AFP nell'ospedale dove la donna è ricoverata, quest'ultima era tornata dall'Iran con una febbre alta, ma il suo quadro immunitario era tutto sommato buono e le sue condizioni stabili.