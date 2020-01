Domenica, migliaia di sostenitori di Vox hanno manifestato a Madrid e in altre città per denunciare un governo "nelle mani dei separatisti".

Il governo-Sánchez , che presterà giuramento lunedì, ha ottenuto la fiducia martedì scorso, grazie all'astensione del partito separatista catalano (ERC). In cambio della sua astensione, il partito ha ottenuto dai socialisti un imminente negoziato tra il governo centrale e il governo catalano per trovare una soluzione al "conflitto politico" in questa ricca regione del nord-est della Spagna.

Sánchez ha promesso che sarà una legislatura di "dialogo sociale, territoriale e generazionale" affinché il paese, che da anni sta affrontando una crisi separatista in Catalogna, sia "una Spagna di convivenza e non di discordia".

