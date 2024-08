La fuga del leader separatista Puigdemont e la "Waterloo spagnola"

Ho già detto che non ho mai avuto la volontà di consegnarmi volontariamente o di facilitare il mio arresto perché trovo inaccettabile che io sia perseguitato per motivi politici e che, per di più, la legge sull'amnistia non venga applicata.



Capisco le ragioni per cui la Corte Suprema è ossessionata dalla mia detenzione, ma né l'operazione né la reazione dei comandanti politici e di polizia dei Mossos sono comprensibili o accettabili