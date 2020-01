Spagna: il parlamento dà il via libera al governo Sanchez

La Spagna ha così un nuovo governo dopo 10 mesi di incertezza politica , segnati da due elezioni generali che hanno visto l'ascesa dell'estrema destra di Vox , entrata per la prima volta in Parlamento dopo il voto di novembre.

Il via libera del parlamento è arrivato alla seconda votazione, dove bastava la maggioranza semplice. Ieri nella prima votazione Sanchez non era riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta necessaria.

Per un pugno di voti. Il leader socialista Pedro Sanchez vince la sua scommessa e ottiene dal Parlamento il via libera al governo di coalizione con la sinistra radicale di Podemos . Una maggioranza risicata, con due voti di scarto a cui appigliarsi: 167 sì, 165 no e 18 astensioni .

