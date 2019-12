Capodanno di fuoco e attesa per i francesi

Non si vede ancora la luce fuori dal tunnel del caos dei trasporti pubblici in Francia. Lo sciopero più lungo della storia del Paese da 25 anni è ormai giunto al 26esimo giorno. Questo lunedì circolano solo 1 TGV su 2 e 1 treno regionale su 4.

I passeggeri sono sempre più stanchi, come spiega una giovane: "Sono sorpresa, dura da un mese. E' fastidioso per le persone che vivono qui". Fastidioso, certo, e a volte con conseguenze da non sottovalutare: "Ero così stanco che mi sono licenziato", dichiara un uomo. "Ora cerco un lavoro più vicino alla stazione. Lo sciopero ha davvero contribuito a farmi prendere questa decisione".

Siamo vicini a una soluzione?

Settimana prossima governo e sindacati torneranno a sedersi attorno a un tavolo per negoziare. Tutto ciò, prima del quarto grande giorno di proteste, in programma giovedì 9 gennaio.

Ora gli occhi sono tutti puntati su Emmanuel Macron. Dopo aver lasciato tutto nelle mani del premier Edouard Philippe per settimane, il presidente francese esce allo scoperto, in occasione del tradizionale discorso di Capodanno. E tutti si chiedono: farà un annuncio per sedare le proteste?

Mentre il sindacato riformista CFDT ha parlato prima di Natale di "discussioni costruttive", il tono della CGT si è inasprito. Domenica il segretario generale ha puntato il dito contro Matignon: "Peggiorate la situazione", ha dichiarato Philippe Martinez.

Macron nel suo discorso terrà sicuramente presente la crisi dei gilet gialli. La determinazione che mostrò durante il discorso dell'anno scorso, non aveva scoraggiato gli oppositori più combattivi e teme che la situazione possa ripetersi anche questa volta.