Doping: Russia bandita per 4 anni dalle competizioni internazionali

Russia bandita per 4 anni dai principali tornei internazionali: lo ha deciso l'agenzia mondiale antidoping (WADA), ritenendo che i russi abbiano manomesso i dati di laboratorio, falsificando le prove e cancellando alcuni dati relativi a test positivi. Rendendo, di fatto, impossibile rintracciare gli atleti dopati. L'organizzazione con sede a Ginevra ha quindi escluso la Russia anche da Olimpiadi e Mondiali di atletica.

Agli atleti russi sarà permesso di competere in grandi eventi solo se non coinvolti in test antidoping positivi o se i loro dati non sono stati manipolati, secondo la sentenza. Tuttavia, non è chiaro come la decisione influenzerà le squadre russe che partecipano a campionati mondiali come la Coppa del mondo di calcio. L'agenzia antidoping russa può appellarsi alla decisione e ha già annunciato di volerlo fare.

La "manipolazione flagrante" dei dati di laboratorio di Mosca è stato "un insulto al movimento sportivo mondiale", ha detto il CIO il mese scorso.

Il presidente del CIO, Thomas Bach, a Losanna il 5 dicembre scorso - REUTERS/Denis Balibouse

Il CIO aveva chiesto le sanzioni più severe possibili ma indirizzate alle autorità statali russe piuttosto che agli atleti o ai funzionari olimpici.

Una posizione osteggiata dalla maggior parte della commissione sportiva WADA, che ha chiesto un bando completo che la Russia era riuscita ad evitare per le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 e per i Giochi invernali di Pyeongchang del 2018. Ancora prima che il comitato esecutivo WADA si riunisse in un hotel nella città natale del CIO, Losanna, la Russia ha segnalato la sua intenzione di fare appello.

Il ricorso dovrebbe essere presentato dall'agenzia anti-doping russa, nota come RUSADA. La decisione di appellarsi non è stata condivisa dall'amministratore delegato di RUSADA, Yuri Ganus, una figura indipendente che critica la condotta delle autorità russe sulla questione doping. A prendere le decisioni è ora il consiglio di vigilanza dell'agenzia dopo un intervento del Comitato Olimpico Russo, che ha etichettato le sanzioni come "illogiche e inappropriate".

Alcune delle critiche più forti sono arrivate da Alisher Usmanov, l'uomo d'affari miliardario russo e capo della Federazione Internazionale di Scherma, vicino ad alcune figure di spicco del CIO.

"La lotta spietata contro il doping non deve trasformarsi in linciaggio e in applicazione di nuove sanzioni, per la seconda volta, per le stesse violazioni", ha scritto in una lettera aperta indirizzata alla WADA e pubblicata domenica.

La Russia accusa il testimone principale della WADA, Grigory Rodchenkov, di aver lui stesso effettuato modifiche ingannevoli ai dati degli atleti.

La fuga dell'ex direttore del laboratorio di Mosca, entrato nel programma di protezione testimoni negli Stati Uniti, è stata raccontata da un documentario vincitore agli Oscar.