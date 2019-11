Doping, Russia rischia esclusione dai Giochi per 4 anni

L’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) raccomanderà che la Russia sia dichiarata non conforme al Codice di riferimento e subito sanzionata con una durezza senza precedenti nella storia dello sport.

Rese note le conclusioni del Comitato indipendente dell'organismo, in prossimità della sentenza, prevista per il 9 dicembre prossimo, in cui il Paese corre il pericolo di essere bandito per quattro anni dai Giochi Olimpici.

A rischio anche la disputa degli Europei di calcio 2020, che annoverano San Pietroburgo tra le città che li ospiteranno.

Il Comitato definisce falsi ed incompleti i dati ricevuti da Mosca: "i presunti risultati analitici negativi sono stati rimossi o modificati", si legge nel rapporto.

Da qui la proposta del bando totale di atleti e dirigenti russi, almeno sino al 2024, da Giochi Olimpici e Paralimpici, campionati mondiali ed ogni altro evento sportivo internazionale.