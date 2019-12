Euronews Sera | TG europeo, edizione di mercoledì 4 dicembre 2019

Euronews Sera, le principali notizie della giornata nel telegiornale di Euronews.

Il vertice Nato "è stato in linea di massima un successo". Lo ha detto Donald Trump a conclusione dei lavori. "La Nato è più forte che mai", ha anche dichiarato il presidente degli Stati Uniti che non ha però trascurato di rimarcare la questione delle risorse finanziarie da destinare alla difesa atlantica. Il presidente francese Macron: "l'Europa un pilastro in seno all'alleanza".

Terzo giorno di negoziati a Madrid dove i delegati di 196 Paesi sono riuniti per la COP25, la conferenza sul cambiamento climatico in programma sino al 13 dicembre. I leader mondiali sono chiamati ad un'azione tempestiva per far fronte all'emergenza. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del processo di desertificazione che interessa molte regioni mediterranee, oggi in primo piano quello che succede alle foreste secolari in Germania.

Con l'aumento della temperature cambiano le rotte delle prede dei cetacei: potrebbe essere questa la ragione dell'avvistamento delle quattro orche nelle acque di Voltri in Liguria. Anche la crisi climatica potrebbe dunque aver influito sui comportamenti di questi predatori. Biologi e ricercatori stanno monitorando il branco.

L'alta marea che ha allagato Venezia la notte del 12 novembre scorso. Da allora sono trascorse tre settimane e il Consorzio Venezia Nuova ha effettuato, con successo, una prova parziale di innalzamento delle paratoie del Mose, il sistema di barriere per proteggere la città.

Non si ferma la contestazione nei confronti del premier maltese Muscat a cui vengono sollecitate le dimissioni. Il primo ministro è chiamato a chiarire i rapporti con gli indagati per l'omicidio della cronista Daphne Caruana Galizia.

Cinema, sabato verranno assegnati i premi della 32esima edizione degli European Film Awards a Berlino. Per gli italiani quattro nomination per il film "Il traditore" di Marco Bellocchio.