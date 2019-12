Anche l'Europa chiede un cambio a Malta

Così il figlio della vittima : "A due anni dall'omicidio di mia madre continuano a cadere ministri. Se avremo giustizia per Lei, sarà anche grazie all'enorme lavoro di investigazione compiuto. Non certo grazie alla polizia, all'opposizione politica al governo, o alla magistratura e ancora meno grazie alle istituzioni europee".

Uova e urla dei manifestanti hanno accolto l'arrivo di Joseph Muscat al palazzo del governo di la Valletta. Al centro delle critiche la maniera in cui il premier maltese ha gestito le indagini circa l'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista investigativa assassinata nel 2017. Muscat si incontra con una delegazione dell'Unione Europea in visita sull'isola per una missione di due giorni.

