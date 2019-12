Orche al largo di Genova

Un'immagine che davvero non ci si aspetterebbe al largo di Genova. La guardia costiera ha filmato un branco di 4 orche che nuotavano nelle acque del capoluogo ligure. L'avvistamento ha richiamato tantissimi curiosi, ma le cose potrebbero essere più tristi di come appaiono. Gli esemplari sono un maschio adulto, un cucciolo, probabilmente sotto i sei mesi di età, la madre e un quarto esemplare. Sembra che il cucciolo abbia dato segnali di comportamento anomalo, non sta bene e potrebbe non sopravvivere, afferma qualche biologo. Tutto il branco è stressato dalle ore trascorse in un mare molto trafficato e in un ambiente antropizzato. Il piccolo branco è apparso a poche centinaia di metri dai quartiere di Voltri e Pra’.

Le orche si pensa siano arrivate seguendo i mercantili perché questi a loro volta sono seguiti da tonni e altri pesci predatori, di cui le orche si cibano.