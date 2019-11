Il primo cimitero eco-friendly di Parigi ha aperto la scorsa estate.

Una parte del cimitero di Ivry-sur-Seine - un cimitero extra muros, cioè gestito dalla città di Parigi ma sito in altro comune, quello di Ivry-sur-Seine - è stato infatti destinata a sepolture "verdi", cioè a basse emissioni di carbonio e senza uso di sostanze chimiche.

Per soddisfare gli standard "green", gli elementi utilizzati nelle sepolture dovranno essere biodegradabili. Per essere sepolti in questo cimitero, le famiglie devono rispettare regole molto severe.

"Il parente del deceduto deve firmare un modulo..."

"Il parente della persona deceduta firma un modulo, impegnandosi ad utilizzare una bara di cartone o di legno certificato e per evitare che vengano utilizzare strutture in cemento o in marmo... Al posto delle pietre tombali vengono utilizzati marcatori tombali in legno", spiega la responsabile dei servizi funebri del Municipio di Parigi, Pénélope Komitès.

Pénélope Komitès durante l'intervista al cimitero.

Ecologia e risparmio

Le "sepolture verdi" sono, in realtà. ancora inusuali in Francia. Tuttavia, nei prossimi anni, diversi cimiteri verdi saranno aperti, proprio nei pressi di Parigi.

Oltre a lasciare una traccia più ecologica del proprio passaggio terreno, le sepolture eco-friendly sono persino più economiche del 22% rispetto alle sepolture classiche.