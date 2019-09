Greta all'Onu: "Noi giovani non ci fermeremo"

Parlerà anche lunedì nella sala dell'Assemblea Generale per il vertice sul clima, sabato intanto Greta Thunberg è stata è stata accolta da un'ovazione al Palazzo di Vetro, dove è entrata accompagnata dal segretario generale Antonio Guterres. Il suo messaggio è stato chiaro e inequivocabile:

"Milioni di persone venerdì in tutto il mondo hanno manifestato per chiedere azioni concrete a favore del clima, erano soprattutto giovani. Abbiamo mostrato la nostra unità e di essere inarrestabili".

Venerdì Greta aveva guidato la manifetazione a New York, manifestazione che in un abbraccio ideale aveva unito il pianeta. Iniziate in Australia, passando per l'Europa, sono culminate a New York.

Sabato invece centinaia i giovani delegati di cinque continenti che hanno partecipato al verticedi all' Onu dove da lunedì sono attesi una sessantina di dirigenti per ridare vita all'accordo sul cilma di Parigi.