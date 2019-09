UK, ricomincia il braccio di ferro fra il Parlamento e Boris Johnson

Il parlamento britannico mette indietro le lancette dopo la decisione della corte suprema. Si torna al 9 settembre quando tutto si è fermato. Nelle prossime sessioni, e fino al 31 ottobre, la data in cui il Regno Unito uscirà automaticamente dall’UE con o senza accordo, a Westiminster si cercherà di influenzare il corso degli eventi continuando il braccio di ferro con il premier Boris Johnson. L'opposizione chiede a piena voce la sua testa, dopo l'ennesima sconfitta politica da lui subita.

"Boris Johnson", ha affermato il leader dei laburisti Jeremy Corbyn, "non è adeguato al ruolo di primo ministro, è un figlio delle elite britanniche più privilegiate che disprezza la democrazia e che ha chiuso il Parlamento senza ragione".

Dal canto suo Johnson, come ha ribadito dal palazzo di vetro di New York, dove si trovava come gli altri leader mondiali per il summit sul clima dell'Onu, ha ribadito la sua volontà di andare avanti con la procedura sulla Brexit il prossimo 31 ottobre, pur rispettando, ha detto, "la decisione della Corte Suprema", che ha dichiarato illegale il periodo di sospensione imposto dal premier Tory.

In realtà Johnson potrebbe spingere in parlamento per chiedere una nuova sospensione (la corte, in effetti, non ha esplicitamente affermato che non può farlo, e l’istituto della sospensione fa storicamente parte della democrazia britannica).

Tra Trump e Johnson incontratisi a margine dell'Assemblea generale Onu piu che il clima a essere alc entro della loro discussione è stato l'Iran e "l'importanza di eliminare le tensioni" convenendo che all'Iran non dovrebbe mai essere permesso di acquisire un'arma nucleare". I leader, inoltre, secondo quanto ha fatto trapelare Downing street, hanno sottolineato il loro comune impegno nel concordare un ambizioso accordo di libero scambio dopo che il Regno Unito lascerà l'Ue il 31 ottobre.