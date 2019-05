Si apre in Spagna la XIII legislatura: tra i deputati detenuti catalani e i neofranchisti di Vox

La XIII legislatura spagnola

Sono giunti scortati e sono in attesa di giudizio. Con l'arrivo tra gli altri di 5 imputati separatisti si è aperta la XIII legislatura spagnola.

I deputati indipendentisti catalani

I cinque sono usciti dal carcere di prima mattina e condotti nelle rispettive sedi a bordo di auto della polizia prive di insegne, sono entrati da ingressi secondari per evitare i cronisti, in ottemperanza alle autorizzazioni concesse dal Tribunale, i parlamentari hanno potuto accreditarsi alle assemblee, per fare dichiarazioni o avere contatti con i rispettivi gruppi parlamentari. Il deputato catalanoOriol Junqueras è riuscito a filmare un breve video che è rimbalzato subito sui social con un chiaro messaggio elettorale per domenica.

Democrazia e libertà

Junqueras, leader di Erc, si presenta come capolista al Parlamento europeo: "Siamo al Congresso, stiamo bene, circondati da amici e compagni - afferma nel videomessaggio - E' un privilegio vedere che siamo 15. Quello che serve ora è vincere domenica e condurre il Paese alla libertà".

Altri video sono stati postati da Rull e Turull. Il primo ha sottolineato che la condizione dei deputati in carcere è "una situazione irreale anzi surreale. La nostra causa non è solo catalana, ma della libertà. Le nostre convinzioni sono più forti che mai". Turull, da parte sua, ha espresso l'auspicio "che non ci impediscano di esercitare le nostre prerogative di deputati e che ci lascino lavorare per servire i cittadini catalani".

Donne in parlamento

La XIII legislatura vede anche un'importante presenza femminile, sono donne il 47% dei parlamentari e a 25 anni dalla fine del franchismo, fanno il loro ingresso i deputati di ultradestra di Vox.

Il presidente in carica del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha iniziato le consultazioni con le forze politiche con cui potrebbe formare un governo. Che verrà annunciato probabilmente all'indomani dell'Europee .