Legge di bilancio in volata finale

La travagliata Legge di Bilancio è al rush finale dopo l'ok al Senato passa a Montecitorio dove, tra i lavori della Commissione Bilancio e quelli dell'Assemblea, il governo punta al varo definitivo - senza che ci sia alcuna modifica quindi, perché in tal caso il testo tornerebbe al Senato - entro sabato 29 dicembre e se possibile anche prima, quando ci sarà il voto finale in cui il governo porrà comunque la fiducia.

Alla Camera

Densa di 1.143 commi la Legge è al vaglio della Camera in terza lettura, per un rapido via libera obbligatorio per scampare all'esercizio provvisorio.