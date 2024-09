Una nuova ricerca mostra che la maggioranza dei giovani preferisce un viaggio all'estero più tranquillo, e alcuni rifiutano del tutto l'idea di una vacanza per lo sballo

Le vacanze per i giovani tra i 18 e i 30 anni sono state tradizionalmente il momento dello sballo, con i ragazzi che si recavano in luoghi di festa come Magaluf (Baleari) e Ayia Napa (Cipro), spesso per bere fino all'eccesso e ballare fino al sorgere del sole.

Oggi, però, le vacanze festaiole sembrano essere un fenomeno in via di estinzione, poiché la generazione Z opta per un ritmo di vita più pacato e tende a privilegiare viaggi che offrono cultura, attrazioni ed esperienze.

Un nuovo sondaggio, condotto su 1.000 persone di età compresa tra i 18 e i 32 anni, ha messo a nudo il fatto che molti giovani preferiscono semplicemente un tipo di vacanza diverso da quello dei loro predecessori nel 2024.

Lo studio, condotto dal fornitore di parcheggi aeroportuali SkyParkSecure, ha scoperto che non solo il 46% degli intervistati preferirebbe andare in vacanza con la famiglia piuttosto che con gli amici, ma solo il 5% farebbe una vacanza festaiola.

La vacanza "sballata" è ufficialmente morta?

Secondo l'Associazione Viaggi (ABTA), il 60% dei giovani britannici ha fatto una vacanza all'estero negli ultimi 12 mesi, ma le destinazioni e le esperienze sono cambiate.

Se si pensa agli anni Novanta e Duemila, le vacanze di sballo erano un vero e proprio rito di passaggio.

Oggi, la ricerca ha rilevato che solo una piccola percentuale - appena il 14% - considera il numero di bar e club di qualità nella zona in cui si viaggia come fattore decisivo per la scelta del luogo di soggiorno.

Il 23enne Tom preferisce i viaggi culturali a quelli di sballo SkyParkSecure

Il ventitreenne Tom, che vive a Manchester, ne è un esempio.

È un appassionato di viaggi e nell'ultimo anno è stato tre volte all'estero, ma nessuna delle sue località è stata scelta per la presenza di bar e discoteche.

"Nell'ultimo anno ho visitato Dublino, New York e Lisbona, e spero di prenotare la prossima volta la Grecia", ha detto a SkyParkSecure. "Ho sempre amato le vacanze in città da quando avevo 18 anni e me ne sono innamorato da quando ho fatto l'Interrailing. Era economico e ti permetteva di visitare gran parte dell'Europa".

Anche se Tom preferisce viaggiare con gli amici, tutti loro amano visitare città culturali come Lisbona, piuttosto che luoghi di festa.

La generazione Z preferisce la cultura ai postumi di una sbornia

"Non ho mai fatto una vacanza economica e festaiola, e non ho intenzione di farlo", aggiunge Tom. "Mi piaceva uscire quando ero studente, ma in vacanza preferisco spendere i miei soldi per visitare una città ricca di storia, la mia prima vacanza a 18 anni è stata a Praga. Preferisco di gran lunga questo a un resort pacchiano in cui passerei tutto il tempo con i postumi della sbornia".

Come Tom, sembra che più gli intervistati sono giovani, più sono contrari ai viaggi di piacere.

Del 23% che ha dichiarato che non sceglierebbe mai di visitare un luogo noto per le feste, sono i giovani tra i 18 e i 25 anni a dominare questa statistica.

Il gruppo più anziano intervistato sembra molto più ricettivo a questo tipo di vacanza, con il 36% di coloro che hanno già fatto una vacanza all'insegna delle feste e che affermano che ripeterebbero l'esperienza.

Tra i luoghi preferiti da questi intervistati ci sono Ibiza e Zante, anche se entrambi sono stati preferiti dai 26-32enni rispetto al gruppo dei 18-25enni.

I più giovani sembrano disertare i luoghi dello sballo come Magaluf Joan Llado/AP/File

Cosa vogliono i giovani oggi da una vacanza?

Forse non sorprende che, alla luce di questi risultati, siano le vacanze rilassanti a essere preferite dai giovani. Il 23% degli intervistati preferisce una vacanza al mare, il 10% un viaggio romantico o una vacanza all'insegna dell'avventura e il 9% una vacanza in città.

Ma cosa desiderano quando arrivano a destinazione?

Il 40% concorda sul fatto che il clima sia il fattore principale, seguito dal prezzo, che il 36% considera il più importante. Questo nonostante tre giovani su 10 utilizzino la carta di credito per pagare le vacanze nel 2024.

In media, spendono 750 sterline (circa 892 euro) per un viaggio, e il 65% dichiara di attingere ai propri risparmi per finanziare una vacanza.

In primo piano tra i più giovani i soggiorni culturali Joshua Earle via UnSplash

Per un giovane adulto su 10, l'esborso è il modo preferito per fare un viaggio; questo numero spenderà più di 2.000 sterline (circa 2.380 euro) per una singola vacanza all'estero. Indipendentemente dal prezzo del viaggio, il 29% dei giovani dichiara di decidere la località in base al numero di punti di riferimento famosi.

Sebbene TikTok sia utilizzato da molti come strumento di ispirazione per i viaggi, non è una risorsa così popolare come si potrebbe pensare.

Infatti, poco più di un quarto dei giovani usa l'app per pianificare le vacanze. Al contrario, rispettivamente il 45% e il 31% utilizza siti web e TripAdvisor per fare ricerche sulle vacanze, proprio come le generazioni precedenti.

Un'altra cosa che hanno in comune con le persone più anziane è il desiderio di viaggiare da soli: il 14% degli intervistati ha dichiarato di aver pianificato un viaggio da solo.

Sembra che la vacanza di festa sia quasi morta. Lunga vita ai soggiorni sereni.