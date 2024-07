Di Euronews

Il ministero dell'Interno tedesco ha affermato che l'associazione islamica diffonde l'ideologia di Teheran "in modo aggressivo e militante". E starebbe cercando di "instaurare un governo autoritario e teocratico" al posto di una democrazia

Il governo tedesco ha messo al bando il "Centro islamico di Amburgo", un'associazione di fede musulmana che gestisce in particolare la Moschea dell'Imam Ali, conosciuta anche come Moschea Blu, considerato luogo emblematico per l'Islam sciita in Europa. Da diversi mesi il luogo di culto è infatti nel mirino di un'indagine sul suo presunto sostegno al movimento libanese filo-iraniano Hezbollah.

In un comunicato il ministero dell'Interno ha fatto sapere di aver "bandito il Centro islamico di Amburgo e le sue organizzazioni affiliate in tutta la Germania, perché si tratta di un'organizzazione estremista islamica che persegue obiettivi anticostituzionali". Nell'ambito della stessa indagine mercoledì mattina ci sono state perquisizioni in 53 immobili di proprietà dell'associazione in tutta la Germania.

Ministero Interno tedesco: centro culturale diffonde l'ideologia di Teheran "in modo aggressivo e militante"

Essere un "rappresentante diretto del leader supremo dell'Iran" e diffondere l'ideologia di Teheran "in modo aggressivo e militante". Sono queste le accuse dl ministero dell'Interno tedesco secondo cui il Centro islamico starebbe cercando di "instaurare un governo autoritario e teocratico" al posto di una democrazia.

Si ritiene inoltre che diffonda l'antisemitismo. "Voglio che sia chiaro: non stiamo prendendo provvedimenti contro una religione", ha detto il ministro dell'Interno Nancy Faeser.

Il Centro islamico di Amburgo

Considerato luogo emblematico per l'Islam sciita in Europa, negli ultimi anni sono aumentate le richieste alle autorità tedesche di chiudere il Centro islamico di Amburgo a causa dei suoi presunti legami con l'Iran. Fondato da immigrati iraniani nel 1953, il centro era già monitorato da diversi anni dai servizi segreti tedeschi. Dopo il 7 ottobre i deputati del Bundestag hanno rinnovato i loro appelli per la sua chiusura. Nel novembre 2023 sono state effettuate ampie perquisizioni, secondo il ministro dell'Interno il materiale sequestrato avrebbe permesso di "confermare i sospetti" delle autorità.