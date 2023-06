Di Euronews Travel

L'elenco completo degli itinerari freschi di inaugurazione o pronti al debutto, suddivisi per Paese

I viaggi in treno in Europa stanno vivendo una vera e propria rinascita.

Cambiare il modo di viaggiare è uno dei modi migliori per ridurre l'impronta di carbonio. Ad esempio, volare da Londra a Parigi provoca emissione di CO2 14 volte superiore al viaggiare in treno.

Per fortuna, i Paesi dell'Unione europea stanno investendo in ferrovie che offrono collegamenti migliori e più veloci che mai.

Ecco le ultime tratte ferroviarie europee.

Austria

Da Vienna a Parigi con Nightjet

L'azienda ferroviaria nazionale austriaca ÖBB ha aperto la strada alla rinascita dei treni a cuccetta in Europa con Nightjet dal 2016. Alla fine del 2021 ha inaugurato una nuova tratta tra Vienna e Parigi via Salisburgo e Monaco.

Il viaggio dura 14 ore e viene effettuato tre volte alla settimana in entrambe le direzioni, con prezzi che vanno da circa 30 euro per un posto a sedere fino a 120 euro e oltre per uno scompartimento privato.

Nell'estate del 2023, Nightjet lancerà treni di nuova generazione in grado di competere con i voli di prima classe in termini di comfort. Sono previste stazioni di ricarica wireless, wifi gratuito, deposito per biciclette e attrezzature per gli sport sulla neve, oltre a scompartimenti privati con docce e servizi igienici.

Da Vienna a Genova e La Spezia con Nightjet

Il nuovo orario 2023 di Nightjet vede il servizio da Vienna/Monaco di Baviera a Milano esteso anche a Genova e La Spezia. Da qui è possibile prendere i treni per Monaco, Nizza e le Cinque Terre.

Belgio

Da Bruxelles a Berlino via Amsterdam con European Sleeper

European Sleeper, cooperativa sociale belga-olandese, ha lanciato la sua prima tratta - da Bruxelles a Berlino via Amsterdam - il 25 maggio.

Con un solo cambio, i passeggeri possono raggiungere Parigi, Londra, Praga e Varsavia. Dal 2024, il piano prevede di estendere il servizio a Dresda e Praga.

Da Liegi ad Aquisgrana e Maastricht con Arriva, SNCB e NS (dicembre 2023)

Un nuovo servizio ferroviario collegherà tre paesi: Aquisgrana in Germania, Liegi in Belgio e Maastricht nei Paesi Bassi.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Arriva (parte del gruppo tedesco Deutsche Bahn), SNCB (la compagnia ferroviaria nazionale del Belgio) e NS (Nederlandse Spoorwegen).

Repubblica Ceca

Da Praga a Zurigo con ČD

Nel dicembre 2022, l'operatore ferroviario nazionale della Repubblica Ceca České dráhy (ČD) ha lanciato un nuovo servizio che collega Praga a Zurigo, con fermate lungo il percorso a Francoforte e Basilea.

Il viaggio notturno dura poco meno di 14 ore. I viaggiatori hanno a disposizione diverse opzioni tariffarie, dalle cuccette a sei letti ai compartimenti letto deluxe con servizi igienici e docce in camera.

I biglietti per una cuccetta a sei letti partono da 49,90 euro.

Francia

Parigi-Aurillac con SNCF (dicembre 2023)

Il treno notturno **Parigi**-Aurillac, fuori servizio dall'inizio degli anni 2000, tornerà in auge nel corso del 2023.

SNCF Voyageurs ha annunciato che i treni notturni Le Pyrénéen e L'Occitan collegheranno la capitale francese con il comune del centro-sud a partire dal 10 dicembre 2023.

Da Parigi a Berlino con il TGV (2024)

Francia e Germania hanno annunciato un nuovo percorso ferroviario TGV tra Parigi e Berlino, attivo a partire dal 2024.

Attualmente, per viaggiare tra le due capitali bisogna cambiare treno a Colonia o a Francoforte. Il nuovo collegamento ad alta velocità consentirà ai passeggeri di effettuare il viaggio in circa sette ore.

Da Parigi a Venezia con Midnight Trains (2025)

La startup francese Midnight Trains è pronta a collegare Francia e Italia con un nuovo servizio di treni notturni da Parigi a Venezia via Milano a partire dal 2025, con il sostegno della Commissione europea. Questo renderà più veloce e semplice per i viaggiatori del Regno Unito prendere il treno per l'Italia.

Parigi-Madrid con Trenitalia (inizio a fine 2024)

Nel dicembre 2022, il Gruppo FS Italiane - proprietario delle ferrovie statali italiane Trenitalia - ha annunciato il progetto di un nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità Frecciarossa tra Parigi e Madrid.

Il nuovo treno collegherà Parigi e Barcellona, dove è già attivo il servizio ad alta velocità verso la capitale spagnola. Il lancio è previsto per la fine del 2024, con la possibilità di collegare Madrid all'Italia attraverso la Francia.

Germania

Da Berlino a Stoccolma con Snälltåget

La compagnia ferroviaria svedese Snälltåget ha deviato il suo servizio ferroviario da Berlino a Malmö attraverso Amburgo e la Danimarca, estendendolo a Stoccolma. Il viaggio completo dura poco meno di 17 ore e i prezzi per il servizio diretto partono da circa 50 euro.

Da Stoccarda a Zagabria e Rijeka con Nightjet ed EuroNight

Nel suo nuovo orario 2023, Nightjet ha esteso il suo servizio di treni con vagoni letto da Monaco di Baviera a Venezia, Lubiana e Zagabria con partenza da Stoccarda, in Germania.

Stagionalmente, il percorso sarà anche verso la città costiera croata di Rijeka, con un tempo di percorrenza totale di circa 15 ore.

Il Nightjet per Venezia viaggia via Monaco, Salisburgo e Treviso, mentre il servizio per le capitali croate e slovene è gestito dalle Ferrovie croate HŽ e dalle Ferrovie slovene SŽ nell'ambito di EuroNight di ÖBB.

Italia

Da Genova a Napoli con NTV Italo

Alla fine del 2021, la società italiana di treni ad alta velocità NTV Italo ha lanciato un servizio che collega Genova al sud d'Italia.

Il viaggio da Genova a Napoli dura poco meno di sette ore e costa circa 80 euro andata e ritorno.

Da Milano a Parigi con Frecciarossa

Sempre alla fine del 2021, Trenitalia ha lanciato un nuovo Frecciarossa di lusso tra Milano e Parigi.

Più veloce e più lussuoso dei precedenti servizi su questa tratta, il treno impiega poco meno di sette ore. I biglietti costano solo 29 euro, ma se volete viaggiare in una comoda poltrona, scegliete la tariffa "executive".

Da Roma a Pompei

A metà luglio parte il treno diretto da Roma agli scavi archeologici di Pompei, come annunciato dal ministro italiano della Cultura Gennaro Sangiuliano. Partenza il 16 luglio 2023 alle 8:53 da Roma Termini col treno Frecciarossa 9693 con arrivo a Pompei alle 10.40. Durata del viaggio 1 ora e 47 minuti, costo (in Supereconomy standard) 29.90 euro. Ritorno 8 ore dopo. All’interno del treno, i passeggeri potranno guardare un video che introduce alla storia di Pompei e dei suoi scavi, oltre ad acquistare i biglietti di ingresso al sito archeologico.

Portogallo

Da Porto a Lisbona e Vigo con la rete ferroviaria ad alta velocità iberica (inizio lavori nel 2024)

Il Portogallo ha approvato il progetto di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Lisbona, Porto e Vigo. Farà parte della più ampia rete ferroviaria iberica ad alta velocità che unirà il Paese collegandolo alla Spagna.

Attualmente ci vogliono quasi tre ore per viaggiare in treno tra Porto e Lisbona. Il nuovo collegamento ferroviario ridurrà il tempo di percorrenza ad appena 1 ora e 15 minuti. Infine, la nuova linea collegherà le città portoghesi con Vigo, in Spagna.

Paesi Bassi

Da Amsterdam all'Austria con lo Ski Express di TUI

Gli amanti degli sport sulla neve si preparano al lancio di un nuovo treno notturno tra Amsterdam e alcune delle più grandi località sciistiche dell'Austria.

Lo "Ski Express" di TUI partirà da Amsterdam ogni venerdì sera tra il 23 dicembre e il 31 marzo. Dopo aver lasciato la capitale olandese alle 17:30, il servizio si fermerà a Utrecht, per poi proseguire direttamente verso l'Austria.

Da Amsterdam a Zurigo con Nightjet

Il pioniere dei treni notturni Nightjet, guidato dall'Austria, ha lanciato una rotta tra Amsterdam e Zurigo alla fine del 2021. Il treno parte alle 20.30 e arriva alle 8.05 del mattino.

Le opzioni di pernottamento vanno dalle cuccette (a partire da circa 60 euro) alle cabine letto (a partire da circa 120 euro).

Da Amsterdam a Barcellona con European Sleeper (primavera 2025)

L'operatore ferroviario olandese-belga European Sleeper, che sta per essere lanciato, spera di inaugurare un nuovo servizio di treni notturni da Amsterdam a Barcellona nella primavera del 2025. Un'iniziativa che migliorerebbe notevolmente i collegamenti ferroviari tra Nord e Sud Europa.

Da Amsterdam a Berlino con Qbuzz (gennaio 2027)

Qbuzz sfrutta il pacchetto ferroviario "open access" dell'Unione europea presentando domanda per tre nuovi collegamenti ferroviari: Amsterdam-Eindhoven, Amsterdam-Berlino e Amsterdam-Parigi.

Se approvati dall'Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM), potrebbero essere operativi da gennaio 2027.

Spagna

Da Madrid ad Alicante e Valencia con Ouigo, Avlo e Iryo

Nel novembre 2022, Ouigo, di proprietà di SNCF, ha lanciato una nuova rotta ad alta velocità e a basso costo tra Madrid e Valencia. Dall'estate 2023 sarà attivo anche il collegamento con Alicante. Il prezzo iniziale dei biglietti sarà di 9 euro per la sola andata con una valigia, ma dopo il periodo di lancio il costo sarà di circa 30 euro.

Ma Aryo di Renfe è pronto a batterlo sul tempo: l'operatore low cost lancerà il proprio servizio Madrid-Alicante il 27 marzo a partire da soli 7 euro. Iryo lancerà un servizio simile il 2 giugno.

Nel 2023 e 2024, Ouigo prevede di estendere il servizio a Cordoba, Siviglia, Malaga e alla Costa del Sol.

Da Barcellona a Madrid con Iryo

Il viaggio tra la capitale spagnola e la sua città turistica più importante diventerà più veloce e più economico nel novembre 2022 grazie al nuovo servizio ferroviario ad alta velocità di Iryo.

Iryo - un consorzio tra la compagnia aerea spagnola Air Nostrum e l'azienda ferroviaria italiana Trenitalia - gestisce 16 treni giornalieri di andata e ritorno tra Barcellona e Madrid, che impiegano appena 2,5 ore a tratta e costano solo 18 euro.

Il 31 marzo 2023, la compagnia ferroviaria low-cost lancerà anche un servizio tra Malaga, Madrid e Cordoba, con un tempo di percorrenza di tre ore. Da giugno 2023, Avlo di Renfe collegherà anche Madrid con Malaga e Siviglia.

Da Madrid a Marsiglia via Barcellona con Renfe (metà 2023)

La rete ferroviaria statale spagnola lancerà nuovi servizi AVE ad alta velocità verso la Francia nel 2023. Inizialmente i treni dovrebbero circolare a giorni alterni, ma in seguito saranno incrementati a due volte al giorno.

Da Barcellona a Lione via Montpellier e Nimes con Renfe (metà 2023)

Il piano di Renfe per estendere i suoi servizi ferroviari in Francia comprende un'altra nuova rotta che verrà lanciata nel corso dell'anno tra Barcellona e Lione.

Entro la fine dell'anno sono previsti altri collegamenti con Parigi.

Slovenia

Da Lubiana a Budapest con le Ferrovie Ungheresi

Inaugurato nel dicembre 2021, il treno delle Ferrovie Ungheresi da Lubiana, Slovenia, a Budapest, Ungheria, passa per Graz, in Austria, per un viaggio panoramico. Il viaggio dura 7,5 ore e i prezzi partono da 16 euro a tratta.

Svezia

Da Stoccolma ad Amburgo con SJ EuroNight

Lanciato nel settembre 2022, il treno notturno da Stoccolma Centrale ad Amburgo-Altona è alimentato da energie rinnovabili. Parte ogni giorno alle 17.30 e arriva alle 6.30, passando per Copenaghen lungo il percorso.

L'opzione più economica è un posto in carrozza (a partire da 25 euro). Un letto in uno scompartimento condiviso parte da 45 euro, mentre uno scompartimento privato per due persone con lavandino parte da 165 euro. Gli scompartimenti privati per una o tre persone sono dotati di doccia, toilette e colazione a partire da circa 205 euro. Sono disponibili anche scompartimenti per animali domestici.

In combinazione con i servizi Eurostar e Deutsche Bahn esistenti, il servizio può essere utilizzato anche per viaggiare da Londra a Stoccolma in meno di 24 ore.

Svizzera

Da Zurigo a Roma con Nightjet

In una conferenza stampa del 2020, Nightjet ha annunciato che lancerà un nuovo treno notturno tra Zurigo e Roma nell'inverno del 2022. Resta da vedere se i piani andranno avanti come previsto. Attualmente, le uniche rotte verso Roma dell'operatore includono Vienna, Salisburgo, Villach e Monaco.

Regno Unito

Da Londra a Bordeaux con l'HS1 (circa 2026)

L'High Speed 1 (HS1) del Regno Unito, che gestisce la linea ferroviaria del tunnel sotto la Manica, si sta preparando a lanciare una nuova rotta da Londra a Bordeaux. Attualmente i passeggeri devono passare da Parigi per raggiungere la regione vinicola francese, con un tempo di percorrenza di quasi sei ore. La nuova linea bypasserà la capitale e ridurrà il tempo di viaggio a circa cinque ore.