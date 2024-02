Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Praia da Falésia, in Portogallo, si aggiudica l'ambito primo posto nella classifica delle "Migliori Spiagge" di Tripadvisor.

Questa impressionante distesa di sabbia bianca e scogliere colorate è stata definita "la migliore per le passeggiate panoramiche e per prendere il sole". Ma il podio è tutto europeo: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa si piazza al secondo posto e la spagnola La Concha Beach a San Sebastian si conquista il terzo gradino del podio.

Praia da Falésia, situata nel cuore della regione dell'Algarve, ha conquistato l'ambito primo posto, incantando i visitatori con la sua pittoresca sabbia bianca e le sue scogliere arancioni baciate dall'Oceano Atlantico. Ciò che distingue Praia da Falésia è il suo litorale incontaminato e il suo impegno per la sostenibilità. Il parco naturale adiacente alla spiaggia ne protegge la biodiversità, offrendo un rifugio per la flora e la fauna locali.

Praia da Falésia: ecco cosa dovete sapere per organizzare la vostra giornata in spiaggia

La Praia da Falesia è una delle spiagge più estese dell'Algarve e si estende per quasi sei chilometri, fino al quartiere Olhos d'Água di Albufeira a ovest, e confina con la località turistica di Vilamoura a est. Sebbene sia essenzialmente la stessa spiaggia, l'estremità occidentale più stretta è conosciuta con un nome diverso, Praia do Barranco das Belharucas.

**Sebbene Praia da Falésia si trovi nella parte più turistica dell'Algarve, la spiaggia è in gran parte incontaminata.**Se siete alla ricerca di opzioni economiche, appartamenti, case vacanza e pensioni sono disponibili nelle vicine città di Albufeira e Vilamoura, dove troverete anche numerosi bar e ristoranti.

La Praia da Falésia, in Portogallo. Canva

Come arrivare a Praia da Falésia

Ci sono diversi modi per raggiungere la zona di Praia da Falésia. L'aeroporto di Faro (FAO) è il più vicino, e dista in auto circa 30-40 minuti dalla spiaggia. Dall'aeroporto di Faroè possibile noleggiare un'auto o utilizzare autobus o taxi.

È possibile raggiungere la famosa località turistica di Albufeira anche in treno. La stazione ferroviaria dista circa 5,5 km dal centro storico.

Per raggiungere la spiaggia di Praia da Falésia in autobus, esiste un servizio gestito dalla compagnia Vamus che parte dalla stazione degli autobus di Albufeira per Praia da Rocha Baixinha.

Se avete noleggiato un'auto in Portogallo, potete guidare fino alla spiaggia, dove troverete un parcheggio.

Il periodo migliore per visitare Praia da Falésia

Per gli amanti del sole, i mesi estivi, da giugno a settembre, offrono il clima migliore e le condizioni ideali per nuotare e praticare sport acquatici.

Tuttavia, è possibile godere di un clima piacevole e di una minore affluenza di pubblico anche in primavera (da aprile a maggio) e autunno (da ottobre a novembre).

Potreste anche scoprire che l'alloggio e i voli sono più economici se viaggiate in bassa stagione.

Spiaggia dei Conigli: come trovare la spiaggia nascosta

La Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa, si è classificata al secondo posto nella classifica delle migliori spiagge di Tripadvisor ed è rinomata per l'avvistamento delle tartarughe marine e le immersioni.

La spiaggia è accessibile solo in barca o a piedi attraverso un breve sentiero dalla strada principale. Sebbene sia un po' difficile da individuare, ne vale la pena per le sue acque limpide e la sabbia soffice. Se non avete un mezzo proprio, prendete uno degli autobus che partono ogni ora dalla città di Lampedusa.

Grazie alla sabbia bianca da sogno e alle acque azzurre, la spiaggia e la sua riserva naturale sono spesso paragonate a quelle dei Caraibi. La Spiaggia dei Conigli è una delle rare spiagge in Italia in cui è possibile osservare le tartarughe Caretta Caretta che sbarcano per deporre le uova e, se si è fortunati, le uova di tartarughe che si schiudono.

Per quanto riguarda l'alloggio, i viaggiatori possono scegliere tra diversi hotel, pensioni e case vacanza vicino alla spiaggia. Tra gli hotel di lusso più popolari a Lampedusa ci sono La Rosa dei Venti, La Calandra Resort e l'Hotel Cupola Bianca.

La Spiaggia dei Conigli Canva

Come raggiungere la Spiaggia dei Conigli

Per raggiungere la Spiaggia dei Conigli bisogna recarsi sull'isola di Lampedusa, situata nel Mar Mediterraneo tra la Sicilia e la Tunisia.

In estate, Lampedusa diventa più accessibile con voli diretti da città italiane continentali come Roma e Napoli, oltre a un servizio di traghetti e voli frequenti dalla Sicilia.

Spiaggia di La Concha: una delle spiagge più fotografate d'Europa

Al terzo posto nella classifica delle migliori spiagge di Tripadvisor troviamo la spiaggia di La Concha, a San Sebastian, in Spagna. Si tratta di una delle spiagge più iconiche e fotografate d'Europa.

Situata lungo la pittoresca baia di La Concha, la spiaggia è caratterizzata da sabbia bianca, acque turchesi, sport acquatici e una lunga passerella, che la rendono una destinazione popolare per i locali e i turisti.

La Concha è incredibilmente ben attrezzata e dispone di servizi da spiaggia, tra cui bagni, docce, armadietti e i classici ombrelloni bianchi e blu.

Diversi hotel sono raggiungibili a piedi dalla spiaggia, tra cui l'Hotel de Londres y de Inglaterra, lo Zenit Convento San Martin e l'Hotel Arbaso.

Come raggiungere la spiaggia di La Concha

Raggiungere la spiaggia di La Concha è facile, grazie alla rete di trasporti ben collegata di San Sebastian. La città è facilmente raggiungibile in aereo, in treno e via strada, e molti hotel sono a pochi passi dalla spiaggia.

L'aeroporto di San Sebastian (EAS) è il più vicino e propone voli nazionali e internazionali, ma c'è anche la stazione ferroviaria di San Sebastián, nota anche come Donostia-San Sebastián.

La Concha Beach Canva

Periodo migliore per visitare la spiaggia di La Concha

I mesi estivi, da giugno ad agosto, sono i più gettonati e offrono un clima caldo e soleggiato, ideale per nuotare, prendere il sole e praticare sport acquatici. In questo periodo la città si anima con festival, eventi culturali e attività all'aperto, creando un'atmosfera festosa.

La stagione estiva attira una folla più numerosa, quindi se cercate la calma è meglio visitare La Concha in primavera e in autunno, quando il tempo è piacevole e la città e la spiaggia sono meno affollate.

Le tre migliori spiagge di Tripadvisor sono tutte in Europa

La classifica è stilata sulla base di un'analisi di tutte le recensioni lasciate su Tripadvisor per le spiagge di tutto il mondo nell'arco di un anno.

Tra le altre spiagge nella top ten figurano Palm-Eagle Beach ad Aruba, Grace Bay a Turks e Caicos e Manly Beach a Sydney, in Australia.

"La nostra top 25 comprende 18 Paesi nei cinque continenti. Le prime tre spiagge sono tutte in Europa, spodestando addirittura i Caraibi" spiega Sarah Firshein, responsabile editoriale di Tripadvisor. 3Negli Stati Uniti, le Hawaii e la Florida brillano senza dubbio per il maggior numero di spiagge premiate".

Manly Beach a Sydney Canva

Tripadvisor ha anche introdotto una nuova classifica delle Spiagge sostenibili, che riconosce le destinazioni più impegnate per la conservazione ambientale.

Dalle spiagge di sabbia dorata di Sandbanks Beach nel Regno Unito alle acque azzurre di Radhanagar Beach in India, questi paradisi sostenibili ispirano i viaggiatori a scegliere delle destinazioni più green.