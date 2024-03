Di Euronews Travel

Le migliori spiagge d'Europa: ecco le località costiere più soleggiate, più quotate per la qualità del mare e per la sicurezza

L'estate si avvicina rapidamente e con essa la promessa di fuggire al sole, rilassarsi, affondare le dita dei piedi nella sabbia e dimenticare tutto il resto. Ma quali sono gli ingredienti per una vacanza perfetta al mare?

La piattaforma online BookRetreats ha stilato una classifica delle spiagge di sedici Paesi europei in base alle caratteristiche più apprezzate dai viaggiatori: popolarità, clima, sicurezza, accessibilità e qualità dell'acqua.

Utilizzando i dati delle recensioni lasciate su Google, le classifiche di sicurezza del Global Peace Index e le informazioni sulla qualità dell'acqua dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA), a ogni località è stato assegnato un punteggio per ciascuna categoria, con un massimo possibile di 5.

Tra le oltre 14mila destinazioni più votate, l'agenzia di viaggi online ha analizzato in particolare i casi di 251 spiagge: dai luoghi appartati più apprezzati - lontani dai principali aeroporti - come Praia da Samoqueira in Portogallo o Cala Mariolu in Italia, fino a quelle di Paesi come Cipro, dove il 99,2% dei siti balneari presenta un'eccellente qualità dell'acqua.

Ecco quali sono, secondo tale indagine, le migliori spiagge d'Europa da visitare quest'estate.

Dove si trovano le migliori spiagge d'Europa?

Le 25 migliori spiagge d'Europa sono distribuite in tutto il continente, dalla Germania alla Grecia, alla Croazia. Ma per quanto riguarda la top 10, a spiccare è la penisola iberica: sono situate qui molte delle migliori spiagge del continente. Infatti, secondo la classifica di BookRetreats, la Spagna da sola possiede il 28% delle più quotate.

La spiaggia portoghese di Marinha si piazza al decimo posto e Praia da Falésia al secondo. In Spagna, Cala Comte figura al sesto posto, Las Canteras al quarto e La Concha Beach al primo.

Cala Comte fa parte delle spiagge spagnole che figurano tra le migliori d'Europa BookRetreats

Ecco, in particolare, le località che figurano ai cinque primi posti della classifica.

Lama Monachile (Puglia): una baia emblematica

Al quinto posto si trova la costa ghiaiosa di Lama Monachile, in Puglia. Questa insenatura tra due magnifiche scogliere nel centro di Polignano a Mare ha ottenuto un punteggio di 4,7 su 5 nelle 14.900 recensioni lasciate su Google.

Le estati risultano perfette per gli amanti del sole, con temperature in media di 30°C. Lo Bandiera Blu garantisce un'acqua cristallina e di ottima qualità. L'Italia è al 34° posto nel mondo per la sicurezza e questa spiaggia, situato a soli 50 km dall'aeroporto di Bari, è anche facilmente raggiungibile in auto.

Complessivamente, Lama Monchile ha ottenuto un punteggio di 4,15 su 5: è la spiaggia italiana con il punteggio più alto della lista.

Las Canteras, Spagna: il sole senza lasciare la città

Nel cuore vibrante di Las Palmas, Gran Canaria, Las Canteras è la spiaggia con il punteggio più alto delle isole. Ha anche una valutazione di 4,7 su 5 nelle 14.400 recensioni lasciate dai viaggiatori.

Il sole porta temperature estive di 28°C e la qualità dell'acqua è eccellente secondo i dati dell'AEA: un grande vantaggio se si intende nuotare al largo e sperimentare la vivace barriera lavica ricca di fauna marina.

Las Canteras Beach a Las Palmas, Gran Canaria BookRetreats

La Spagna è al 32° posto nel mondo per la sicurezza, mentre per quanto riguarda l'accessibilità, Las Canteras dista solo 22,5 km dall'aeroporto di Gran Canaria. In totale, BookRetreats assegna a questa spiaggia un punteggio di 4,21 su 5, il che la rende la quarta migliore spiaggia d'Europa.

Pasjača, Croazia: una gemma nascosta sul Mare Adriatico

Incastrata tra un'alta scogliera e il mare Adriatico, la spiaggia di Pasjača è la migliore spiaggia della Croazia. Ha ottenuto un punteggio di 4,8 su 5 in oltre 2.400 recensioni - meno di altre, ma che indicano che questa spiaggia possa rappresentare una vera e propria gemma nascosta.

Ci si può crogiolare a 28°C durante l'estate e poi fare una nuotata in un mare cristallino, che risulta più caldo in agosto. La Croazia è al 14° posto nel mondo per la sicurezza, il che fa guadagnare a questa spiaggia qualche punto in più; è poi facilmente raggiungibile a soli 7,5 km dall'aeroporto di Čilipi.

Con un punteggio complessivo di 4,22 su 5, la spiaggia di Pasjača è la terza migliore in Europa.

Praia da Falésia, Portogallo: per sdraiarsi sotto le scogliere dorate

Circondata dalle scogliere di argilla dorata dell'Algarve, Praia da Falésia ha una valutazione media di 4,7 su 5 in 13mila recensioni lasciate su Google. Nelle limpide giornate di sole si raggiungono in media i 28°C in estate e, come tutte le altre località della top five, la qualità dell'acqua è eccellente. Se la sicurezza è la vostra preoccupazione, sappiate che il Portogallo si colloca al settimo posto a livello globale: è uno dei cinque Paesi costieri europei più sicuri.

L'accesso a questa spiaggia è facile: Praia da Falésia dista solo 31,4 km dall'aeroporto di Faro, ben servito.

La Concha, Spagna: la migliore spiaggia d'Europa

La spiaggia di La Concha si trova a est di Bilbao, vicino al confine tra Francia e Spagna. È una delle spiagge più apprezzate d'Europa, con una media di 4,7 su 5 su 21mila recensioni su Google. Le calde e miti giornate estive portano temperature medie di 24°C e l'eccellente qualità dell'acqua ne fa un luogo ideale per nuotare.

La Concha Beach in Spain. BookRetreats

A circa 30 minuti dall'aeroporto di San Sebastian, non è difficile da raggiungere. Nella categoria relativa alla sicurezza, la Spagna si colloca al 32° posto a livello mondiale. Complessivamente, la spiaggia di La Concha ha ottenuto un punteggio di 4,29 su 5, guadagnandosi il primo posto nella classifica di BookRetreats.